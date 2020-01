Ukradli strażakom sprzęt ratujący życie

Video: KPP Lubin

Złodzieje okradli strażaków, gdy ci gasili pożar

14.01 | Kiedy strażacy byli zajęci akcją gaśniczą, 17-latek razem z 27-latkiem postanowili zakraść się do ich wozu. Udało im się z niego ukraść jedynie nożyce do metalu. Po krótkim pościgu zostali schwytani. Grozi im do 5 lat więzienia.

