Nie żyje Timothy West, "jeden z najwybitniejszych brytyjskich aktorów"

Timothy West nie żyje

Od lat 60. XX wieku występował także w telewizji. Pojawił się m.in. w brytyjskich operach mydlanych, jak "Coronation Street" i "EastEnders" czy serialu "Not Going Out". Trzykrotnie wcielał się w rolę Winstona Churchilla, w "Churchill and the Generals" z 1979 roku, "The Last Bastion" z 1984 roku i "Hiroshima" z 1995 roku.