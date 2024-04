czytaj dalej

Minister rolnictwa Czesław Siekierski i minister nauki Dariusz Wieczorek przekazali, że nie będą startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do Brukseli wybiera się natomiast minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman. Poseł Suwerennej Polski Janusz Kowalski stwierdził, że ministrowie chcą z "szalupy Donalda Tuska, która tonie, ewakuować się do Parlamentu Europejskiego". W odpowiedzi na to stwierdzenie minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz powiedział reporterce TVN24, że "nie jest na szalupie, lecz na galeonie".