Odbijał się od lin, w końcu zawisł na ekranach

Tarnów (Małopolska) Źródło: Google Earth

To mocno nietypowe zdarzenie – mówią policjanci z Tarnowa. Zostali wezwani na południową obwodnicę miasta, gdzie 78-letni kierowca wjechał w ekran dźwiękochłonny i zawisł na nim.

Kolizja miała miejsce we wtorek. Jak podaje policja, kierowca skody "nie zmieścił się w szerokości drogi krajowej i uderzył w liny energochłonne to z prawej to lewej strony, aż w końcu uderzył w ekrany dźwiękochłonne". Sytuację zrelacjonował w rozmowie z policją mężczyzna jadący tuż za skodą.

Kierowca wjechał w ekran dźwiękochłonny i zawisł na nim Źródło: Małopolska policja

Z powodu uszkodzonego przedniego zawieszenia senior nie mógł kontynuować jazdy. Policjanci potwierdzili, że 78-latek był trzeźwy, a przybyli na miejsce ratownicy zbadali go i orzekli, że nie wymaga hospitalizacji. Strażacy zabezpieczyli miejsce kolizji i zneutralizowali wycieki.

Mężczyzna dostał mandat, a jego samochód został odholowany.

