Kraków zakaże fajerwerków? Będą konsultacje, ale wszystko zależy od posłów

Głośny huk i kolorowe rozbłyski na niebie - to dla niektórych sylwestrowa tradycja nie do pominięcia. Od lat jest to samo: właściciele zwierząt błagają - w imieniu swoich pupili - o niestrzelanie fajerwerkami, a media społecznościowe zalane są wpisami z przesłaniem "w Sylwestra nie strzelam". I co roku są tacy, którzy strzelają.