Autokar wpadł do rowu przy autostradzie, zginęła jedna osoba. Kierowca usłyszał zarzut

Niespełna 23-letni Illia H. usłyszał we wtorek zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, w wyniku której zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych. Ukraiński autokar, którym podróżowało w sumie 10 osób, w niedzielę na odcinku autostrady w pobliżu MOP Kaszyce uderzył w bariery ochronne i wpadł do rowu.

Jak poinformowała we wtorek zastępca prokuratora okręgowego w Przemyślu Beata Starzecka, zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym usłyszał niespełna 23-letni kierowca autokaru Illia H.

- Podczas przesłuchania podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, w których przyjął taką linię obrony, że winę za wypadek ponosi zły stan techniczny autokaru - przekazała prok. Starzecka.

Dodała, że zostanie to zweryfikowane poprzez badania techniczne pojazdu, który jest zabezpieczony do śledztwa. Na obecnym etapie postępowania prokuratura nie udziela więcej informacji na temat wyjaśnień złożonych przez podejrzanego. Wobec Illii H. prokuratura zastosowała zakaz opuszczania Polski połączony z zatrzymaniem paszportu oraz dozór policji cztery razy w tygodniu. Grozi mu do 8 lat więzienia.