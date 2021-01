Martwa wilczyca w lesie, na szyi zaciśnięta stalowa linka

W nadleśnictwie Daleszyce (Świętokrzyskie) znaleziono zwłoki wilczycy. Zwierzę wpadło we wnyki, zastawione przez kłusownika.

"Na miejsce zostali wezwani strażnicy leśni, którzy dokonali oględzin i zabezpieczyli miejsce znalezienia. Na szyi wilka była zaciśnięta pętla ze stalowej linki. Wszystko jednak wskazuje na to, że wilczycę podrzucono w to miejsce, bo sidła były odcięte, a na miejscu nie było śladów sugerujących walkę o życie drapieżnika" – poinformowano.

W ocenie leśników wilczyca prawdopodobnie złapała się we wnyki zastawione na sarny. Kłusownik zaś po fakcie przeciągnął wilka w inne miejsce. "Nasi pracownicy poinformowali o zdarzeniu wszystkie właściwe służby, policyjny technik zabezpieczył zaś ślady oraz truchło zwierzęcia" – napisano.

Powrót wilków do Puszczy Świętokrzyskiej

Policja wszczęła też postępowanie zmierzające do wykrycia sprawcy przestępstwa. - Niestety kłusownictwo w naszym regionie to wciąż spory problem, szacujemy to po liczbie wnyków w lasach, które udaje nam się odnaleźć. Każdego roku w województwie udaje się też na szczęście zatrzymać kilku kłusowników – przekazał Paweł Kosin z Nadleśnictwa Daleszyce.