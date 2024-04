Dzień po wygranych wyborach mówił o "miłej wizycie" agentów CBA. Teraz jego zastępca ma zarzuty

Radoszyce. Zatrzymany wiceburmistrz i przedsiębiorcy

Burmistrz Radoszyc mówił o "miłej wizycie" CBA

Samorządowiec podkreślał, ze urzędnicy "nie mają nic do ukrycia" i "jakikolwiek kontrole są mile widziane". - Jeśli ktokolwiek popełni jakiś mały błąd, to RIO (Regionalna Izba Obrachunkowa - red.) ma prawo nam to wskazać i pokazać, bo nie jesteśmy nieomylni. Natomiast widzę, że skala donosów, skala pomówień jest bardzo szeroka, pewnie będzie jeszcze w przestrzeni publicznej występowała. Dziwię się troszkę, bo uważam, że nie tędy droga. Uważam, że rozwój to spokój, rozwój to powaga sytuacji. To mnie jeszcze bardziej umocniło. Co cię nie zniszczy, to cię wzmocni - dodał burmistrz Radyszyc Michał Pękala.