Zapadła się jezdnia. "Dziura głęboka na kilka metrów, zmieściłoby się w niej chyba parę samochodów"

W rozmowie z Kontakt 24 świadek zdarzenia opowiadał: - To samo centrum, zaczynają tworzyć się korki. Dziura głęboka na kilka metrów, zmieściłoby się w niej chyba parę samochodów. Nie wiadomo, gdzie podziało się nagle tyle ziemi - mówił internauta.

Policjanci zabezpieczyli teren, by nie doszło do wypadku. Ruch drogowy został w tym miejscu wstrzymany.

Pięć metrów głębokości i pięć długości

- Prawdopodobnie spowodowane to było podmyciem drogi przez wodę po pęknięciu kolektora ogólnospławnego, który pod drogą w tym miejscu przebiega. Mogło to trwać dość długo, bo wyrwa jest duża. Na szczęście nikomu nic się nie stało; nikt do niej nie wpadł - powiedział.