"Szef będzie głównym negocjatorem"

Administracja Donalda Trumpa chce zawrzeć w ciągu 90 dni 90 umów handlowych - podał Reuters. Zdaniem ekspertów nie będzie to łatwe zadanie, a według niektórych "nie ma szans", by się powiodło.

Rozmowy bez głównego negocjatora ze strony USA

Jak napisał Reuters, w trakcie przyjazdu do Waszyngtonu Szefczovicza na miejscu nie będzie głównego negocjatora prezydenta Donalda Trumpa ds. taryf - sekretarza skarbu Scotta Bessenta. Ma on być wówczas w Argentynie, mimo że wymiana handlowa z tym krajem to 16,3 miliarda dolarów rocznie. Agencja zaznaczyła, że nieobecność tak kluczowej postaci w trakcie negocjacji, wzbudza wątpliwości wśród ekspertów, co do ewentualnej skuteczności w realizacji planu.