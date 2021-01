Galopujące ceny mieszkań. Polskę wyprzedził tylko jeden kraj

Z danych Eurostatu wynika, że w Polsce w trzecim kwartale 2020 roku ceny mieszkań, na rynku pierwotnym i wtórnym, wzrosły średnio o 10,9 procent rok do roku (o 2 procent kwartał do kwartału). Dla porównania średnia dla całej "27" wyniosła 5,2 procent, a dla strefy euro - 4,9 procent.

Największy wzrost zanotowano w Luksemburgu. Ceny mieszkań w trzecim kwartale w ujęciu rocznym wzrosły o 13,6 procent. W czołówce znalazła się również Austria. W tym kraju ceny mieszkań zdrożały o 8,9 procent rok do roku. Wzrosty powyżej 8 procent pojawiły się także: na Słowacji - 8,5 procent; w Czechach - 8,4 procent; w Holandii - 8,3 procent.

Europejski urząd statystyczny opublikował również dane dotyczące zmian stawek w poszczególnych krajach od 2015 roku. W tym okresie ceny w Polsce wzrosły średnio o 37 procent. "Nowe lokale zdrożały o 25 procent, a używane aż o 47 procent. Może się wydawać, że to dużo, ale do liderów wzrostu nam bardzo daleko" - zwrócił uwagę Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera.

Ceny mieszkań w Polsce

Jarosław Sadowski w komentarzu do najnowszych danych Eurostatu zwrócił uwagę, że "pandemia istotnie pogorszyła sytuację finansową wielu Polaków".

"Średnie oprocentowanie spadło z 4,39 procent (w grudniu 2019 roku) do 2,95 procent (w listopadzie 2020 roku). Rata kredytu na 300 000 złotych na 25 lat spadła więc z 1649 złotych do 1415 złotych. Znacznie niższe raty kredytowe skusiły do zakupów tych, którzy akurat nie ucierpieli finansowo z powodu pandemii" - wyjaśnił.