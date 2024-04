KO i PiS z projektami o jawności majątków polityków i ich bliskich. Dziś zajmie się nimi rząd

We wtorek Rada Ministrów zajmie się projektami dotyczącymi ujawnienia oświadczeń majątkowych między innymi małżonków osób publicznych, a także prezesów spółek Skarbu Państwa. Nowe przepisy miałyby objąć między innymi posłów, senatorów, prezydentów, burmistrzów, a także wójtów.

KO chce ujawnienia dochodów

Projekt PiS ws. ujawnienia majątków

Projekt posłów KO wpłynął do Sejmu 21 listopada 2023 r., a drugi - posłów PiS - 29 grudnia 2023 r. Oba skierowano 15 stycznia do pierwszego czytania w sejmowych komisjach: regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. W marcu tego roku komisje powołały nadzwyczajną podkomisję do prac nad zmianami.