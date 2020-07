Mateusz 13 lat temu bawił się z kolegami i zniknął. Miał wtedy 10 lat, tak może wyglądać teraz

Tak, według policji, wygląda teraz: dziesięcioletni chłopiec wyrósł na dorosłego mężczyznę. O ile wciąż żyje. Wierzy w to rodzina, która nie ustaje w poszukiwaniach Mateusza Żukowskiego z Ujazdowa (woj. lubelskie). Eksperci zajmujący się progresją wiekową przygotowali kolejny portret zaginionego.

To jedno z wielu pytań, na które dotąd nikomu nie udało się odpowiedzieć. Wiadomo, że 26 maja 2007 roku dziesięcioletni wtedy Mateusz bawił się z kolegami - dwoma braćmi mieszkającymi w sąsiedztwie. Potem cała trójka ruszyła w kierunku parku.

Matuesz Żukowski do teraz nie wrócił do domu. Co się z nim stało?