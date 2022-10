Na drodze była mgła. Pieszy bez odblasków "wszedł wprost pod nadjeżdżające auto", 27-latek nie żyje

Nie udało się uratować życia 27-letniego mężczyzny, który w miejscowości Chotyłów (Lubelskie) został potrącony przez samochód osobowy. Policja informuje, że do wypadku doszło na nieoświetlonym odcinku drogi i apeluje do kierowców o rozwagę, a do pieszych o noszenie odblasków.

Na drodze była mgła, obok biegnie droga dla pieszych i rowerów

Do zdarzenia, jak informuje lubelska policja, doszło poza terenem zabudowanym, w miejscu nieoświetlonym, gdzie równolegle do jezdni znajdowała się droga dla pieszych i rowerów. Osobowym audi kierował 53-latek. W chwili zdarzenia mężczyzna był trzeźwy.

Policja apeluje do kierowców do kierowców o dostosowanie techniki jazdy do warunków panujących na drodze, a do pieszych i rowerzystów o zakładanie elementów odblaskowych. Dzięki nim kierowcy mogą dostrzec pieszego już z odległości 150 metrów. W przypadku osób w ciemnych ubraniach bez elementów odległość skraca się do zaledwie kilku metrów.