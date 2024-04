Wyniki wyborów samorządowych w całym kraju spływają z kolejnych województw. - Mam nadzieję, że sobie poradzimy - mówi o sejmikach Zbigniew Kuźmiuk, dodając, że PiS "jest otwarty" na rozmowy i chce rządzić. Ryszard Petru z Polski 2050 "wykluczył jakąkolwiek współpracę Trzeciej Drogi z PiS-em na poziomie sejmików". - To, że ktoś się uśmiecha i próbuje się do kogoś zalecać, to nie znaczy, że ta druga strona musi odpowiadać pozytywnie - dodał.

Jak wynika z sondażu exit poll Ipsos, Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do sejmików wojewódzkich zdobyło w całym kraju 33,7 procent poparcia, a druga Koalicja Obywatelska - 31,9 procent. Trzecia była Trzecia Droga z 13,5 procent głosów. Konfederacja zdobyła 7,5 procent, a Lewica 6,8 procent. Według sondażowych wyników, względem 2018 roku Koalicja Obywatelska odbiła z rąk PiS trzy sejmiki.

O powyborczą układankę i ewentualne koalicje w sejmikach reporterka TVN24 pytała w Sejmie polityków.

Kuźmiuk: jesteśmy otwarci na różne środowiska

- Mam nadzieję, że sobie poradzimy - powiedział Zbigniew Kuźmiuk z PiS. - Pan minister Czarnek zapowiedział rozmowy z PSL i Konfederacją u siebie, w województwie lubelskim. Zobaczymy, może to dobry prognostyk, jeśli chodzi o tworzenie większości koalicyjnej na poziomie samorządów województw - dodał.

Zapewnił, że PiS jest "otwarty na różne środowiska". - W skrajnie trudnych warunkach wygraliśmy wybory do samorządów województw. Tak samo wygramy wybory do Parlamentu Europejskiego i każde kolejne - przekonywał.

Petru: PiS możę się do nas uśmiechać, ale koalicje w sejmikach wykluczone TVN24

Petru: mogą się uśmiechać, ale to wykluczone

Ryszard Petru z Polski 2050 powiedział, że "wyklucza jakąkolwiek współpracę Trzeciej Drogi z PiS-em na poziomie sejmików". - Oni się mogą uśmiechać, ale nie wyobrażam sobie, żebyśmy tworzyli rząd w koalicji 15 października i współpracowali z PiS-em na poziomie sejmików. Moim zdaniem to jest wykluczone. Nie da się tak funkcjonować - podkreślił.

- A to, że ktoś się uśmiecha i próbuje się do kogoś zalecać, to nie znaczy, że ta druga strona musi odpowiadać pozytywnie - dodał.

Kowal: to jest transformacja, to musi trwać

Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej komentując wynik swojego ugrupowania stwierdził, że "każdy chciałby więcej" i "to jest normalne, nie ma w tym nic nadzwyczajnego".

- Ale patrzymy na województwa, patrzymy ile województw się zmienia pod wpływem tych wyborów. Tak to ma być. Musiał być jakiś okres przejściowy, musiały być wybory. Dopiero od jutra czy pojutrze będzie inaczej. Zmienią się zarządy w kolejnych województwach, odbijamy kolejne regiony. Zmieniamy politykę w tych regionach - mówił.

Zaznaczył, że "to musi trwać". - Chciałbym dotrzeć z tym przekazem do wszystkich możliwych obywateli. Tu nic się nie dzieje z dnia na dzień. To nie jest normalna zmiana władzy z PiS-owcami. Z PiS-owcami to jest transformacja, jak po 1989 roku - dodał.

Kowal: to jest transformacja, to musi trwać TVN24

