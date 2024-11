Donald Trump: napisaliśmy dziś historię, to niewiarygodny sukces

Dzisiaj napisaliśmy historię nie bez przyczyny. To jest jasne, że osiągnęliśmy najbardziej niewiarygodny polityczny sukces - powiedział Donald Trump w pierwszym powyborczym przemówieniu. Wszystko wskazuje na to, że to republikanin zostanie nowym prezydentem USA.

Cząstkowe wyniki wyborów w USA i sondaże pokazują, że Donald Trump zdobył 26 stanów i ma już 266 głosów elektorskich. Do prezydentury potrzebuje 270 głosów. Kamala Harris zdobyła dotychczas 188 głosów elektorskich. Ostatnie lokale wyborcze, na Alasce, zamknęły się o godz. 1 w nocy czasu lokalnego, czyli o godz. 7 rano w środę w Polsce. Kolejne media, w tym Reuters i Fox News, prognozują zwycięstwo Trumpa.

Donald Trump na wyniki wyborów oczekiwał w swojej rezydencji Mar-a-Lago w West Palm Beach na Florydzie. W środę rano czasu polskiego zabrał głos, przemawiając z pobliskiego centrum konferencyjnego.

Przemówienie Donalda Trumpa

- Chcę bardzo podziękować wam wszystkim. To jest ruch, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział - powiedział Trump. - To był największy ruch polityczny wszechczasów w tym kraju. Zamierzamy pomóc naszemu krajowi uleczyć się. Nasz kraj potrzebuje pomocy. Naprawimy nasze granice, naprawimy wszystko, co jest nie tak z naszym krajem - mówił prawdopodobny 47. prezydent USA. - Dzisiaj napisaliśmy historię. To jest jasne, że osiągnęliśmy najbardziej niewiarygodny polityczny sukces. To zwycięstwo, którego nasz kraj nigdy nie widział - podkreślał.

- Będę walczyć o was, o wasze rodziny, o waszą przyszłość. Nie spocznę, dopóki nie zrealizujemy obietnicy silnej i pełnej dobrobytu Ameryki, na którą zasługują nasze dzieci. To naprawdę będzie złoty wiek Ameryki, musimy to zrobić - zapowiadał. - To cudowne zwycięstwo dla narodu amerykańskiego, które pozwoli nam uczynić Amerykę znowu wielką - podkreślił.

Trump podkreślił, że wygrał nie tylko prezydenturę, ale Partia Republikańska odzyskała też kontrolę nad amerykańskim Senatem. Podziękował swojej żonie Melanii, dzieciom i całej rodzinie.

Wśród gości śledzących wyniki wraz z Trumpem jest m.in. miliarder Elon Musk, prawicowy brytyjski polityk Nigel Farage, syn byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, i prawicowy publicysta Tucker Carlson.

Przedstawiciel sztabu wyborczego Kamali Harris poinformował, że kandydatka demokratów na prezydenta nie wystąpi dziś przed wyborcami.

Autorka/Autor:pb//mm

Źródło: tvn24.pl, PAP, Reuters