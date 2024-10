Arleta Zalewska z USA: tutaj naprawdę walka toczy się o każdą ulicę

Stan z bliska. Pensylwania

Pensylwania może przesądzić o wyniku wyborów prezydenckich w USA. Jak relacjonuje Arleta Zalewska, mieszkańcy stanu mają świadomość, ile ważą ich głosy i okazują wsparcie kandydatom, między innymi ustawiając przed domami tabliczki z ich nazwiskami, czy organizując lokalne sztaby wyborcze. - To siła napędowa obu kandydatów. Tutaj w Pensylwanii tysiące wolontariuszy będzie chodzić od domu do domu i przekonywać mieszkańców, by poparli właśnie ich kandydata - relacjonowała korespondentka "Faktów" z miasta Scranton. Scranton to rodzinna miejscowość prezydenta Joego Bidena. - Tu się wychował i tu cztery lata temu wygrał wybory - przypomniała Arleta Zalewska. Urzędujący prezydent USA w 2020 roku zdobył tu jedynie 80 tys. głosów więcej niż Donald Trump. - To najlepszy dowód na to, że tutaj naprawdę walka toczy się o każdą ulicę, o każdy dom - podkreśliła reporterka. Opublikowany w środę sondaż Bloomberg/Morning Consult wskazuje, że Harris może liczyć w Pensylwanii na 50 proc. poparcia, natomiast Donald Trump - na 48,2 proc.