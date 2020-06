"Czują świeżość", "mówi wprost". Skąd wysoki wynik Bosaka wśród młodych?

"W tej kampanii wizerunkowo prezentował się najlepiej"

Julia Smogorzewska, studentka Uniwersytetu Warszawskiego, oceniła, że Bosak "w tej kampanii wizerunkowo prezentował się najlepiej". - Ale jeśli chodzi o poglądy, jego wizerunek nie do końca odpowiadał temu, co on prezentował i co prezentuje jego partia. Powstał duży dysonans między tym, kim faktycznie może być a tym, jak widzą go wyborcy. Widzą go jako kogoś dobrze ubranego, kto potrafi się dobrze zaprezentować, powiedzieć do młodych coś, co może ich przyciągnąć - zaznaczyła.