Rekordowe zainteresowanie i problemy Polaków głosujących za granicą. "Jakim cudem to się stało?"

W Senacie przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych miał tłumaczyć, dlaczego podczas głosowania Polaków za granicą doszło do wielu nieprawidłowości. Miał tłumaczyć, bo do wysłuchania nie doszło. Senatorowie uznali, że w tak poważnej sprawie ministerstwa nie powinien reprezentować dyrektor departamentu.

Ale pytania o to, co stało się w pierwszej turze wyborów prezydenckich i jak będzie wyglądać organizacja drugiej tury, mają nie tylko senatorowie. O to przede wszystkim pytają Polacy mieszkający za granicą. Szczególnie ci, którzy nie mogli zagłosować korespondencyjnie, bo pakiety wyborcze otrzymali już po pierwszej turze wyborów.

"Opieszałość usprawiedliwiona Covidem"

- Jakim cudem to się stało? Czy to wina poczty, czyli wina ambasady? - mówi Mariusz Partyga, Polak mieszkający w USA.

W pierwszej turze uprawnionych do głosowania za granicą było 374 tysiące osób. Konsulowie na całym świecie wysłali 343 tysiące pakietów wyborczych, z czego ponad 45 tysięcy pakietów nie wróciło do konsulatów do zakończenia pierwszej tury wyborów albo wcale. W drugiej turze problem może być większy, ponieważ dodatkowo chce zagłosować jeszcze prawie 150 tys. Polaków. Daje to w sumie rekordowe 513 tysięcy osób. 479 tysięcy swój głos ma wysłać pocztą.