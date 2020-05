Szumowski mówił, że wybory tradycyjne są możliwe za dwa lata, teraz zagłosował inaczej. Minister wyjaśnia dlaczego

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zagłosował we wtorek za wyborami hybrydowymi - czyli głosowaniem w lokalach z możliwością oddania głosu korespondencyjnie. W kwietniu mówił, że jedyną bezpieczną formą wyborów w czasie epidemii jest głosowanie korespondencyjne. - Mógłbym oczywiście się obrazić i powiedzieć, że nie głosuję i przeszłaby ustawa, która nie gwarantowałaby Polakom możliwości powszechnego głosowania korespondencyjnego - skomentował to w środę minister.

Do tych zaleceń minister odniósł się na konferencji prasowej w środę. - Mógłbym oczywiście się obrazić i powiedzieć, że nie głosuję i przeszłaby ustawa, która nie gwarantowałaby Polakom możliwości powszechnego głosowania korespondencyjnego, które ja nadal rekomenduję - powiedział minister. - Te poprawki, które zgłosiłem, umożliwiają po pierwsze czas pięciu dni roboczych, żeby po prostu pójść się zarejestrować, czy zadzwonić, czy wysłać maila, czyli dają realną możliwość dużej grupie osób, że ci, co chcą, zarejestrują się i zagłosują zgodnie z moimi rekomendacjami - powiedział Szumowski.

- Trzecia rzecz, na której mi zależało, to jest odpowiednia ilość urn w standardzie europejskim, to znaczy na 750 osób, które głosuje korespondencyjnie, musi być jedna skrzynka czy urna, bo to daje szansę, że ci, co głosują korespondencyjnie, ci, co się obawiają i nie chcą podejmować ryzyka, mogą nie stykać się z innymi - poinformował Szumowski. Dodał, że jest to "standard jaki mieliśmy w krajach Europy Zachodniej przy głosowaniu korespondencyjnym".