Wybory 2023. Kto w okręgu kaliskim powalczy o mandat posła

W okręgu kaliskim z na liście PiS dwie ministry - "jedynką" jest Marlena Maląg, a "dwójką" – Katarzyna Sójka. Szeregi Koalicji Obywatelskiej wzmocniła posłanka Karolina Pawliczak, która jeszcze niedawno reprezentowała Lewicę. Została "dwójką" na liście, kosztem zepchniętego na niską, siódmą pozycję dawnego lidera listy KO Mariusza Witczaka. Wśród kandydatów KO znalazła się m.in. Beata Pałka-Szydło. Zbieżność nazwisk oczywiście przypadkowa.

Okręg nr 36 obejmuje powiaty: gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki oraz miasta Kalisz i Leszno. Do zdobycia jest tu 12 mandatów poselskich.

W 2019 r. 6 mandatów zdobyło PiS, 3 mandaty – KO, 2 mandaty – SLD, a ostatni – PSL.

Wybory 2023. Kandydaci Bezpartyjnych Samorządowców do Sejmu - okręg nr 36

Listę otwiera wiceprezydent Kalisza Grzegorz Kulawinek, a zamyka wiceprezydent Mateusz Podsadny. Kulawinek twierdzi, że Bezpartyjni Samorządowcy sprzeciwiają się polaryzacji i duopolowi politycznemu oraz zapewnia, że w stanie współpracować z każdą partią. Bliskim mu zagadnieniem jest system edukacji, który "dzisiaj jest z czasów kałamarza, czasów PRL-u i nie ma nic wspólnego z nowoczesną edukacją, nowoczesnym podejściem do tematu szkolnictwa". Podsadny chciałby zająć się w Sejmie zdrowiem publicznym, służbą zdrowia i badaniami profilaktycznymi.

Na liście znajduje się też naczelnik wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska kaliskiego magistratu Paweł Bąkowski, który mówił, że najbliższe mu będą tematy dotyczące ochrony środowiska, gospodarki odpadami i efektywności energetycznej.

O mandaty walczą także m.in.: wiceprzewodnicząca rady osiedla Winiary Ewa Witczak, nauczyciel akademicki i kierownik Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu Jacek Kołata oraz trener i nauczyciel wychowania fizycznego w IV LO w Kaliszu Dawid Matczak.

Wybory 2023. Kandydaci Trzeciej Drogi do Sejmu - okręg nr 36

"Jedynką" Trzeciej Drogi jest poseł Andrzej Grzyb, wiceprezes PSL i były europoseł. Tuż za nim uplasowała się kaliska radna Barbara Oliwiecka z Polski 2050.

Wybory 2023. Kandydaci Nowej Lewicy do Sejmu - okręg nr 36

Liderem listy Lewicy do Sejmu jest poseł Wiesław Szczepański z Leszna, szef struktur wojewódzkich partii, w latach 2004–2005 wiceminister infrastruktury.

Dwójką jest Anita Świątek, która dotąd - jak sama się określiła - była "waszą mamą porodową" i radną powiatową. Pracuje bowiem jako położna w ostrowskim szpitalu. Trzecie miejsce zajął były wieloletni parlamentarzysta i starosta kaliski Leszek Aleksandrzak.

Wybory 2023. Kandydaci PiS do Sejmu - okręg nr 36

Na czele listy PiS znalazła się Marlena Maląg. Minister rodziny i polityki społecznej to jedna z "twarzy" programów 800 plus czy czternastej emerytury dla seniorów. Ale zasłynęła też z udziału w akcji poświęcenia "nowego" wozu OSP w maju 2022 roku. Szkopuł w tym, że ten sam pojazd do akcji jeździł już od prawie trzech lat. Pierwszy raz strażacy wsiedli do niego w grudniu 2019 roku. Na pytanie o powtórne święcenie pojazdów, Marlena Maląg odpowiadała: - Naprawdę nie macie chyba nic innego do robienia, tylko wyszukiwanie rzeczy, które można sensacjami nazwać.

"Dwójką" na liście jest nowa ministra zdrowia Katarzyna Sójka. Gdy zastąpiła Adama Niedzielskiego, przypominano, że w czerwcu, kiedy w polskich miastach odbywały się protesty w obronie praw kobiet po śmierci 33-letniej Doroty, stwierdziła, że "kobiety niestety umierały, umierają i umierać będą". Na początku września głośno było o tym, że jadąc prywatnym samochodem potrąciła rowerzystę na przejściu dla pieszych w miejscowości Lutogniew koło Krotoszyna. Okoliczności wypadku bada prokuratura.

Za nią znalazł się Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. W czasach pierwszych rządów PiS był rzecznikiem prasowym rządu Jarosława Kaczyńskiego.

Kolejne miejsca zajmują aktualni posłowie Tomasz Ławniczak, Jan Mosiński i Piotr Kaleta.

Wybory 2023. Kandydaci Konfederacji do Sejmu - okręg nr 36

Konfederacja zdecydowała się na zamianę miejsc. Liderem listy do Sejmu jest przedsiębiorca Andrzej Kuświk, prezes lokalnych struktur partii Nowa Nadzieja, który w 2019 roku zamykał listę tej partii. Wówczas liderem był Witold Stoch. Teraz to on wystartuje z ostatniego miejsca.

Wybory 2023. Kandydaci KO do Sejmu - okręg nr 36

Listę KO otwiera poseł Jarosław Urbaniak, były prezydent Ostrowa Wielkopolskiego i zastępca sekretarza generalnego PO. Na drugim miejscu znalazła się posłanka Karolina Pawliczak, która opuściła szeregi Nowej Lewicy. Trzecie miejsce przypadło posłowi z Leszna Grzegorzowi Rusieckiemu.

Co ciekawe, na piątym miejscu na liście znalazła się Beata Pałka-Szydło. To 30-letnia księgowa z Rawicza, nienależąca do żadnej partii. "Posiada dwa tytuły magistra - z ekonomii oraz stosunków międzynarodowych. Ukończyła studia MBA, a obecnie studiuje także psychologię." - pisze serwis Rawicz24.pl. Z byłą premier oczywiście nie ma nic wspólnego. Jak dowiadujemy się z lokalnego portalu, kandydatka zamierza walczyć o poprawę sytuacji w edukacji, prawa kobiet a także finansowanie przez państwo in vitro i badań prenatalnych.

Dopiero na siódmym miejscu znalazł się poseł Mariusz Witczak, lider listy sprzed czterech lat. Lokalni działacze PO powiedzieli Polskiej Agencji Prasowej, że przewidywali, że Witczak "będzie miał kiepskie miejsce na liście, ale nikt z nas nie spodziewał się siódemki. To jest już ewidentna potwarz dla niego" – ocenili. Ich zdaniem zaszkodziła mu zwołana kilka tygodni temu przez niego konferencja prasowa, na której wypowiedział się przeciwko Karolinie Pawliczak. Pytany o to, czy Pawliczak zaproszono do kandydowania z listy oświadczył, że nic nie wie na ten temat i lepiej byłoby, gdyby parlamentarzystka wróciła do Lewicy.

Autor:Filip Czekała

Źródło: TVN24, PAP