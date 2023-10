W "komisji Rydzyka" wygrywa Koalicja Obywatelska

Komisja wyborcza nr 46 nie bez powodu jest nazywana w Toruniu "komisją Rydzyka". Jej siedziba mieściła się w zespole szkół ekonomicznych przy ulicy Grunwaldzkiej w bliskim sąsiedztwie kościoła i klasztoru ojców redemptorystów. To właśnie tu swoje głosy oddawali w niedzielnych wyborach zakonnicy. Co ciekawe, w czasie kampanii wyborczej na większości okolicznych płotów i ogrodzeń wisiały głównie materiały kandydatów partii rządzącej. Plakatów i banerów opozycji na próżno było szukać.

Wybory do Sejmu 2023. Arkadiusz Myrcha z KO z najlepszym wynikiem, Wipler z mandatem

Jak wynika z głosów podliczonych w 80 procentach obwodów głosowania, z 13 mandatów, które są do rozdysponowania w tym okręgu, pięć trafi do Prawa i Sprawiedliwości, cztery do Koalicji Obywatelskiej, dwa do Trzeciej Drogi, a po jednym do Nowej Lewicy i Konfederacji.