Studenci skonstruowali sportowy motocykl elektryczny. Będzie ścigał się w Hiszpanii

LEM Photon to pierwszy elektryczny motocykl szosowy skonstruowany przez polskich studentów. Jego maksymalna prędkość to 195 km/h. Już wkrótce jego osiągi zostaną sprawdzone na słynnym hiszpańskim torze Ciudad del Motor de Aragón, gdzie odbywają się wyścigi królewskich klas MotoGP czy Superbike.

Autorska konstrukcja opracowywana była przez kilkanaście miesięcy przez Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych funkcjonujące przy Politechnice Wrocławskiej. Studenci postanowili podjąć się nowego wyzwania po tym jak w ostatnich latach budowali motocykle terenowe i z sukcesami startowali w zawodach Smartmoto Challenge w Barcelonie. Jak mówi prezes koła Jerzy Ciesiołkiewicz, szosa to zupełnie inne warunki, dlatego większą uwagę należało przyłożyć do optymalnej geometrii czy rozłożenia masy.

- Jeśli się o to nie zadba, motocykl dla kierowcy będzie niesterowalny, a opony będą się dużo szybciej zużywać. Dlatego tak ważne dla nas było zaprojektowanie LEM-a nie tylko pod kątem najlepszych osiągów pod względem prędkości, przyspieszenia czy zasięgu. Tyle samo uwagi poświęciliśmy ergonomii kierowcy, aby wsiadając na nasz prototyp elektryczny, czuł się jak na seryjnym motocyklu spalinowym. Ogromne znaczenie miało też dla nas bezpieczeństwo i to widać w każdym układzie naszej maszyny - tłumaczy Ciesiołkiewicz.

"Gdyby doszło do jej zapłonu, kierowcy nic by nie groziło"

- Nasza bateria jest absolutnie szczelna, nie ma dostępu do powietrza. Umieściliśmy w niej także zawór ciśnieniowy. Wszystko to sprawia, że gdyby doszło do jej zapłonu, kierowcy nic by nie groziło - podkreśla Piotr Minta, lider działu konstrukcji.