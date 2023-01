WOŚP 2023. Aukcje gwiazd TVN Warner Bros. Discovery

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy coraz bliżej. Ruszyły aukcje internetowe, w których można wylicytować niezwykłe przedmioty oraz doświadczenia. Do akcji po raz kolejny dołączyły gwiazdy TVN Warner Bros. Discovery.

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w ostatnią niedzielę stycznia, czyli 29.01.2023 roku. Tegoroczna zbiórka odbywa się pod hasłem "Żyj zdrowo w zdrowym świecie", a środki zostaną przeznaczone na walkę z sepsą. Jak podkreśla WOŚP - w tym roku Orkiestra gra dla wszystkich, małych i dużych.

Stałym elementem są internetowe aukcje Rzeczy od Serca, organizowane przez Allegro. Na zaproszenie do udziału w akcji odpowiedziało wiele gwiazd znanych z różnych stacji TVN Warner Bros. Discovery.

WOŚP 2023. Ilustracje Henryka Sawki

Grzegorz Kajdanowicz i redakcja TVN24 podarowali Orkiestrze 11 satyrycznych ilustracji autorstwa Henryka Sawki.

Rysunki pochodzą z czasu, kiedy politycy PiS chcieli przeforsować zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji, zawarte w projekcie określanym "lex TVN". Sawka w geście wsparcia naszej redakcji w walce o wolne media, przekazał 11 satyrycznych grafik. Unikatowe prace Sawki zostały oprawione w ramę o wymiarach 64x62,5 cm.

Grzegorz Kajdanowicz i redakcja TVN24 przekazali WOŚP ilustracje Henryka Sawki TVN24

WOŚP 2023. Worek z maratonu w Oslo

Dziennikarka TVN24, prowadząca "Fakty" TVN i "Fakty po Faktach" Anita Werner przekazała Orkiestrze pamiątkowy worek z maratonu w Oslo.

"17 września 2022 roku, w wieku 44 lat przebiegłam pierwszy w swoim życiu maraton. Było to właśnie w Oslo, w Norwegii. W worku, wystawionym przeze mnie na aukcję, dostałam wtedy mój numer startowy wraz z pakietem zawodnika. To dla mnie bardzo osobista pamiątka, przypominająca mi o tamtym dniu i o niesamowitym dla mnie biegu" - wyjaśniła Werner.

Anita Werner o pamiątkowym worku z maratonu w Oslo TVN24

WOŚP 2023. Ukraiński wianek

Prowadząca "Kropkę nad i" w TVN24 Monika Olejnik przekazała na aukcję wyjątkowy wianek, który został wykonany przez kobiety z Ukrainy.

"Podróżował ze mną do ciekawych miejsc, m.in. był na czerwonym dywanie w Cannes, o czym pisały światowe media. To symbol szacunku i siły dla ukraińskich kobiet, dla Ukrainy" - podkreśla dziennikarka.

Do aukcji zostały dołożone bonusy w postaci czapki oraz pierników.

Monika Olejnik i jej ukraiński wianek z Cannes WOŚP

WOŚP 2023. Zimowa kurtka i wyjątkowa grafika

Reporterka oraz korespondentka sejmowa "Faktów" TVN Arleta Zalewska w tym roku przekazała Orkiestrze reporterską zimową kurtkę TVN24.

Reporterska kurtka zimowa TVN24 Arlety Zalewskiej "Fakty" TVN

"Zimowa kurtka TVN24, która 'widziała' i 'przeżyła' niejedno ważne wydarzenie w Polsce. Była ze mną podczas relacjonowania kampanii wyborczych, powodzi, wizyt premierów, prezydentów i ministrów. Takie kurtki dostaje każdy reporter w TVN24. Dziś to ktoś z Państwa ma szanse wylicytować i mieć ją w swojej szafie. Z całego serca zachęcam do licytacji. Wesprzyjmy razem Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jeśli przekazanie kurtki będzie mogło odbyć się osobiście, to zapraszam również na kawę i rozmowę o codziennej pracy w TVN" - zachęca reporterka.

W przypadku, gdy aukcję wygra osoba, która nie będzie mogła osobiście odebrać kurtki, reporterka sama ją prześle zwycięzcy.

WOŚP 2023. Arleta Zalewska o wyjątkowej kurtce reporterskiej "Fakty" TVN

Korespondent "Faktów" TVN w Waszyngtonie Marcin Wrona przekazał Orkiestrze zaproszenie na wyjątkowy wspólny spacer. Osoba, która wylicytuję to zaproszenie, będzie mogła zobaczyć amerykańską stolicę z perspektywy Wrony.

"Do wylicytowania wspólny spacer i przejażdżka po Waszyngtonie z lunchem w kultowym Ben's Chili Bowl. Z przyjemnością obwiozę i oprowadzę zwycięzcę /zwycięzców" - zachęca dziennikarz. Ponadto, dla zwycięzcy książka "Wroną po Stanach" "jako swoisty przewodnik do przeczytania przed wędrówką po Waszyngtonie".

WOŚP 2023. Wspólny spacer i przejażdżka po Waszyngtonie z Marcinem Wroną TVN24

Wojciech Zimiński - dziennikarz, jeden z prowadzących "Szkło kontaktowe" TVN24, ale również grafik i scenarzysta - po raz kolejny podarował na rzecz WOŚP jedną ze swoich prac. Ci, którzy obserwują Zimińskiego w portalach społecznościowych, są przyzwyczajeni do jego wizualnych, satyrycznych komentarzy do rzeczywistości. Zwycięzca aukcji wejdzie w posiadanie rysunku satyrycznego o wymiarach 94 cm x 64 cm, zatytułowanego "Niedaleko pada jabłko od jabłoni". "'Niedaleko pada jabłko od jabłoni' - to powiedzenie znamy wszyscy. Wszyscy znamy też sytuacje, w których przysłowiowe jabłko pada tak daleko, że trudno powiedzieć, czy wciąż jest jabłkiem. Na przykład ktoś przedstawił się nam jako osoba szlachetna, a jego czyny tak dalece odbiegają od deklaracji, że ze szlachetnością mają tyle wspólnego co inteligencja z ćwierćinteligencją. Szlachetnemu nabywcy autor życzy powodzenia i radości" - czytamy w opisie.

Rysunek został osobiście oprawiony przez Jerzego Owsiaka, który opatrzył tył ramy podpisem i certyfikatem autentyczności.

Rysunek satyryczny autorstwa Wojciecha Zimińskiego WOŚP

Współprowadzący "Wstajesz i wiesz" dziennikarz TVN24 Rafał Wojda przekazał Orkiestrze obraz swojego autorstwa "Pajace i klauny". "Dość swawolny kolorystycznie obraz o wymiarach 43x53 cm, pod wszystko i nic nie mówiącym tytułem 'Pajace i klauny', malowany akrylami na płótnie. Zwycięzca aukcji będzie mógł oczywiście w sposób dowolny tytuł zmienić tak, aby pasował mu, np. do wystroju wnętrza" - czytamy w opisie aukcji.

WOŚP 2023. Zaproszenie na sceniczną odsłonę "Szkła kontaktowego"

Natomiast w imieniu redakcji programu "Szkło kontaktowe" TVN24 Tomasz Sianecki przekazał WOŚP dwa bilety na spektakl "Szkła kontaktowego": "Live&Touch", który grany jest w warszawskim Teatrze 6. piętro. Bilety można zrealizować w jednym z terminów, w których wystawiany jest spektakl, do końca 2023 roku. "Live&Touch" to sceniczna wersja programu TVN24, cieszącego się ogromną popularnością.

"Przeniesienie telewizyjnego formatu na deski sceniczne i stworzenie z niego widowiska teatralnego okazało się niezwykle udanym mariażem i spotkało się z entuzjastyczną reakcją widzów. Podczas spektaklu publiczność może zabierać głos, tak samo jak podczas programu telewizyjnego, do czego zachęcają ich gospodarze wydarzenia. Widzowie mogą skorzystać z rzadkiej okazji stanięcia twarzą w twarz z gospodarzami 'Szkła kontaktowego' i podzielenia się z nimi swoimi opiniami" - czytamy w opisie aukcji.

Osoby, do których trafią bilety, otrzymają również możliwość wejścia za kulisy spektaklu i spotkania z twórcami programu. Jeżeli zwycięzca wyrazi taką chęć, będzie mógł wziąć udział w spektaklu w roli "wodzianka"/"wodzianki".

Tomasz Sianecki o orkiestrowej aukcji "Szkła kontaktowego" TVN24 TVN24

WOŚP 2023. Coś dla duszy i coś dla ciała

Dziennikarka tvn24.pl Justyna Suchecka w tym roku przekazała egzemplarze swoich dwóch bestsellerowych książek: "Young Power" oraz "Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze".

"Nikomu nie mogę obiecać, że wszystko będzie dobrze, ale mogę zapewnić iż będzie lepiej jeśli tłumnie wesprzemy WOŚP. Dlatego na aukcję przekazuję dwie książki, których jestem autorką z dedykacją dla szczodrych zwycięzców" - przekonuje dziennikarka w opisie aukcji.

Justyna Suchecka TVN24

Marta Kuligowska, prowadząca między innymi program "Polska i Świat" TVN24, podarowała WOŚP zaproszenie, z którego może skorzystać dwie osoby. A co się wydarzy podczas spotkania? Dziennikarka ujawnia: "Zapraszam do wspólnego biegania, dystans dowolny, w pięknym miejscu w Warszawie lub jej okolicach. Zabiorę ze sobą swojego psa Rysia, a później zaproszę na chwilę rozmowy przy kawie lub herbacie. W zdrowym ciele, zdrowy duch".

Marta Kuligowska TVN24

Konrad Piasecki, gospodarz "Rozmowy Piaseckiego" TVN24 oraz "Kawy na ławę" TVN24, przekazał pod młotek jednoosobowe zaproszenie na rozgrywkę w squasha. Zwycięzca aukcji będzie mógł wziąć udział w godzinnej grze na korcie.

- Squash to gra szybka i dynamiczna. Wymaga posiadania kondycji oraz zwinności. Daje dużo satysfakcji i pomaga w nawiązywaniu nowych znajomości - przekonuje Piasecki. Wspólna rozgrywka w squasha będzie do zrealizowania w Warszawie i okolicach do końca maja.

Konrad Piasecki zaprasza na kort TVN24

WOŚP 2023. Zaproszenia do studia TVN24

Dziennikarka i prezenterka TVN24 Joanna Kryńska pod młotek wystawiła zaproszenie do studia TVN24, które mieści się w warszawskiej siedzibie głównej TVN Warner Bros. Discovery. To stąd emitowane są najnowsze informacje z kraju i ze świata. Studio TVN24 jest jednym z najnowocześniejszych tego typu w Europie. Z zaproszenia mogą skorzystać maksymalnie cztery osoby do końca 2023 roku. W ramach spotkania Joanna Kryńska pokaże, jak pracują prezenterzy TVN24.

Joanna Kryńska TVN Warner Bros. Discovery

Na wyjątkowe spotkanie w studiu TVN24 i "Faktów" TVN zaprasza dziennikarka TVN24 i prezenterka Dagmara Kaczmarek-Szałkow. W tej aukcji można zdobyć zaproszenie dla maksymalnie czterech osób, które zrealizować można do końca 2023 roku. Będzie można zwiedzić studio TVN24 i "Faktów" TVN, usiąść za stołem prezenterskim, poczuć się jak gwiazda telewizji i nagrać wspólne wideo. Będzie to doskonała okazja, żeby zobaczyć, jak wygląda codzienna praca dziennikarska oraz jak powstają najświeższe informacje z kraju i ze świata.

WOŚP 2023. Dziennikarze TVN24 o swoich tegorocznych aukcjach TVN24

Do studia TVN24 zaprasza także dziennikarz Andrzej Morozowski, prowadzący program "Tak jest". Spotkanie odbędzie się przed nagraniem programu. W jego trakcie dziennikarz opowie o kulisach i oprowadzi po stacji. Również w przypadku tej aukcji można zdobyć zaproszenie dla maksymalnie czterech osób, które zrealizować można do końca 2023 roku.

Andrzej Morozowski proponuje wywiad ze zwycięzcą aukcji TVN24

Andrzej Morozowski ze zwycięzcą aukcji przeprowadzi wywiad, który nie zostanie wyemitowany na antenie, natomiast zostanie nagrany i wysłany zwycięzcy na pamiątkę.

Andrzej Morozowski WOŚP

Reporter polityczny i korespondent sejmowy TVN24 Radomir Wit, autor "Sejmu Wita", podarował WOŚP zaproszenie dla dwóch osób za kulisy swojego programu.

WOŚP 2023. Radomir Wit o swojej tegorocznej aukcji TVN24

Podczas spotkania w Warszawie można będzie się przekonać, jak wygląda codzienna praca dziennikarza politycznego, jak powstaje program oraz śledzić powstawanie materiałów reporterskich czy wywiadów.

Radomir Wit TVN24

Dziennikarz TVN24 i prowadzący autorski program "Bez polityki" w TVN24 GO Piotr Jacoń zaprasza natomiast za kulisy jednego z kolejnych odcinków jego programu. "Bez polityki" powstaje w jednej z kawiarni na warszawskim Powiślu, a w spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie trzy osoby. "Spotkanie będzie również wspaniałą okazją do "zdjęcia niespodzianki" z osobą, z którą Piotr Jacoń będzie tego dnia rozmawiał w programie" - czytamy w opisie.

WOŚP 2023. Wspólne morsowanie lub rodzinny wieczór

Agata Adamek - reporterka polityczna, korespondentka sejmowa oraz prowadząca "Jeden na jeden" TVN24 - przygotowała coś dla odważnych. "Zapraszam do licytowania wspólnego morsowania - kąpiel w przeręblu, skok do zimnej rzeki lub pływanie w lodowatym Bałtyku" - czytamy w opisie jej aukcji.

WOŚP 2023. Agata Adamek zaprasza na morsowanie TVN24

Zaproszenie dla maksymalnie pięciu osób będzie można zrealizować do końca lutego 2024 roku we "wspólnie ustalonym miejscu".

WOŚP 2023. Bajkowy audiobook

Marcin Zaborski, jeden z prowadzących program "Jeden na jeden" w TVN24, dla zwycięzcy aukcji przygotuje specjalny audiobook. "Będą w nim wiersze i bajki, które razem wybierzemy. Mam nadzieję, że przydadzą się 'na dobranoc', a może w czasie długiej podróży samochodem" - mówi Zaborski.

Marcin Zaborski TVN/Cezary Piwowarski

WOŚP 2023. Kolacja dla dwóch osób

Prezenter TVN24 i TVN24 BiS oraz współtwórca programu "Byk i Niedźwiedź" w TVN24 GO Mateusz Walczak w tym roku otwiera swój rodzinny dom - Lipowy Dwór niedaleko Wielunia w Łódzkiem.

WOŚP 2023. Mateusz Walczak zaprasza do siebie TVN24

"W naszym prywatnym dworze przygotujemy z żoną kolację dla dwóch osób. Menu do doprecyzowania. Kulinarnego uniesienia doświadczą Państwo w otoczeniu zachwycającego parku ze starodrzewiem i pomnikiem przyrody, datowanym na początek XIX wieku" - wyjaśnia Walczak w opisie aukcji. Do wylicytowania jest podwójne zaproszenie, które można zrealizować do końca 2023 roku.

WOŚP 2023. Długopis byłego prezydenta Ukrainy

Dziennikarz TVN24 BiS Michał Sznajder podarował Orkiestrze osobistą pamiątkę. W 2018 roku w siedzibie prezydenta Ukrainy - Pałacu Maryjskim w Kijowie - Sznajder przeprowadził wywiad z ówczesnym prezydentem Petrem Poroszenką. Po spotkaniu dziennikarz otrzymał pamiątkowy długopis z grawerem prezydenckim. Wywiad wyemitowany został w TVN24 i TVN24 BiS, a jego fragmenty pojawiły się w "Faktach" TVN.

Jak zaznacza Sznajder, sam długopis wielokrotnie od tamtego czasu "występował" w telewizji. Dziennikarz używał go w codziennej pracy.

Michał Sznajder o długopisie od byłego prezydenta Ukrainy TVN24

WOŚP 2023. Kultowe ukraińskie znaczki pocztowe

Reporter TVN24 Artur Molęda podarował unikatowy bloczek znaczków pocztowych z ilustracją punktu zwrotnego rosyjskiej inwazji na niepodległą Ukrainę. "Rosyjski okręcie wojenny, pier**l się" - te pięć słów stało się symbolem niezłomnej walki Ukraińców z rosyjskim okupantem. Bardzo szybko stały się też symbolem na znaczkach Ukraińskiej Poczty, które nawiązują do Wyspy Węży i korespondencji radiowej z rosyjskim okrętem, który finalnie został zatopiony.

W opisie aukcji czytamy, że "możliwy jest odbiór osobisty znaczków i rozmowa" o tym, jak przygotowuje się relacje reporterskie z Ukrainy. Bloczek znaczków jest oprawiony w ramkę, która umieszczona jest w niewielkiej gablocie, opatrzonej podpisami Jerzego Owsiaka oraz Artura Molędy. Posiada również hologram wośpowy.

Artur Molęda wystawił na aukcje wojenny znaczek poczty ukraińskiej WOŚP

WOŚP 2023. Artur Molęda o swojej aukcji TVN24

WOŚP 2023. Dorota Gardias zaśpiewa na weselu

Prezenterka Dorota Gardias zdecydowała się dać od siebie coś niecodziennego. "W tym roku mam coś wyjątkowego na aukcję, ostatnio się rozśpiewałam, więc postanowiłam na licytację przekazać występ wokalny, ale niezwykły, ponieważ chcę zaśpiewać u kogoś na weselu! To może być prezent ślubny albo sami możecie taki występ sobie wylicytować" - czytamy w opisie aukcji.

WOŚP 2023. Dorota Gardias zaprasza do licytowania TVN24

Prezenterka zachwyciła widzów programu pierwszego sezonu "Mask Singer". W ramach aukcji wybierze trzy piosenki, które zaśpiewa kolejno w jednym występie do podkładu bądź przy akompaniamencie zespołu weselnego.

Dorota Gardias TVN Warner Bros. Discovery

WOŚP 2023. Dorota Gardias i Joanna Kryńska opowiedziały o swoich aukcjach TVN24

Natomiast prezenter i dziennikarz m.in. TVN24 Jakub Porada pod młotek przekazał trzy autorskie książki opatrzone autografami. W skład pakietu wchodzą "Dasz radę", "Sztukmistrz w Tczewie" oraz "Porada na Europę 2".

WOŚP 2023. Jakub Porada o swojej aukcji TVN24

WOŚP 2023. Spotkanie w ogrodzie Mai Popielarskiej

Dziennikarka i prezenterka TVN, TVN24, TVN Meteo Maja Popielarska zaprosi zwycięzce aukcji na spotkanie w jej ogrodzie oraz trzydaniowy obiad. "A pod jabłonią wypijemy kawę lub herbatę. Na koniec będzie jeszcze niespodzianka!" - zapowiada.

WOŚP 2023. Wylicytować można spotkanie w ogrodzie Mai Popielarskiej WOŚP

WOŚP 2023. Zostań współprowadzącym teleturniej "Milionerzy"

TVN S.A. i Hubert Urbański, gospodarz "Milionerów", mają dla fanów programu unikatową aukcję. Pod młotek trafiło wyjątkowe zaproszenie na nagranie jednego z odcinków teleturnieju. Zwycięzca aukcji nie tylko będzie mógł zobaczyć, jak powstaje program, ale także będzie mógł zostać współgospodarzem show: pojawi się u boku Huberta Urbańskiego, witając widownię w studiu i telewidzów.

"Będzie okazja do sprawdzenia, jak siedzi się w fotelu Huberta i jak zmienia się perspektywa obserwowania gry: z tej sprzed telewizora w domu, na tę w studiu. A finalnie, swoją przygodę z programem będzie można zobaczyć w odcinku emitowanym na antenie TVN" - czytamy w opisie.

Osoba, która przeznaczy w licytacji największą kwotę, zostanie zaproszona we wskazanym przez produkcję programu terminie (27.02. - 05.03.23). Nagranie odbędzie się w warszawskim studiu Transcolor.

WOŚP 2023. Zaproszenie do studia "Dzień Dobry TVN"

TVN S.A. oraz redakcja programu "Dzień Dobry TVN" zaprasza do studia. W tej aukcji maksymalnie dwie osoby będą mogły odwiedzić studio "Dzień Dobry TVN" w dogodnym dla siebie terminie do końca 2023 roku (po wcześniejszym ustaleniu).

Wizyta będzie wyjątkową okazją poznania śniadaniowego show "od kuchni", spotkania się z prowadzącymi oraz poznania ekipy pracującej przy produkcji programu na żywo.

Dziennikarz i prezenter TVN Krzysztof Skórzyński, jeden z prowadzących "Dzień Dobry TVN", przekazał na aukcję trykot Kamila Stocha, opatrzony autografami. Poza samym Stochem na trykocie podpisali się Dawid Kubacki oraz Piotr Żyła.

Krzysztof Skórzynski TVN Warner Bros. Discovery

Kuba Wojewódzki w ubiegłym roku przekazał WOŚP sofy będące częścią scenografii jego programu. Ostatecznie sprzedane zostały za ponad 16 tysięcy złotych. W tym roku Wojewódzki podarował statuetkę nagrody Wiktora, jaką otrzymał w 2009 roku w kategorii Osobowość Telewizyjna ex aequo z Grażyną Torbicką.

Wiktor jest statuetką z brązu, zaprojektowaną i wykonaną przez Andrzeja Renesa.

WOŚP 2023. Aukcje jurorów "Mam Talent!"

Jurorka programu "Mam Talent!" aktorka Małgorzata Foremniak zdecydowała się przekazać fuksjową suknię, która została stworzona specjalnie dla niej na finałowy odcinek 14. edycji programu.

WOŚP 2023. Małgorzata Foremniak zaprasza do licytacji TVN Warner Bros. Discovery

Uszyta na miarę kreacja została wykonana z wysokiej jakości wełny włoskiej. Suknia w rozmiarze 38 posiada również metkę z napisem "Małgorzata Foremniak".

Małgorzata Foremniak TVN Warner Bros. Discovery

Tancerz i trener Jan Kliment, także juror "Mam Talent!", na aukcję wystawił ciemnozieloną marynarkę z brokatową fakturą, w której wystąpił w odcinku finałowym.

WOŚP 2023. Jan Kliment o swojej aukcji TVN Warner Bros. Discovery

Marynarka firmy Carnet została uszyta na miarę, specjalnie z okazji odcinka finałowego 14. edycji "Mam Talent!". Dlatego po wewnętrznej stronie znajduje się aplikacja z logo programu i nazwiskiem jurora. Marynarka jest w rozmiarze 50.

Jan Kliment TVN Warner Bros. Discovery

To nie jedyna aukcja od Klimenta. Razem z żoną Lenką Klimentową zapraszają na dwie lekcje tańca. "To może być lekcja solo, w parze, prezent dla bliskiej osoby czy nauka pierwszego tańca. Lekcje są dla każdego" - czytamy w opisie aukcji.

WOŚP 2023. Lenka i Jan Klimentowie zapraszają na lekcje tańca TVN Warner Bros. Discovery

WOŚP 2023. Kolacje w wyjątkowej atmosferze

Wśród orkiestrowych aukcji pojawiają się również te, w ramach których wylicytować można niezapomniane kolacje autorstwa cenionych szefów kuchni. Jedną z nich ofiarowali aktor Piotr Trojan i szef kuchni Patryk Galewski. Trojan i Galewski spotkali się po raz pierwszy w kuchni restauracji Kutter na Helu, przed wejściem na plan filmu "Johnny" Daniela Jaroszka. "Johnny" w fabularny sposób opowiada losy i relację Patryka z księdzem Janem Kaczkowskim. Filmowego Galewskiego zagrał Trojan. Za tę rolę otrzymał między innymi nagrodę dla najlepszego aktora podczas Konkursu Głównego 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Do wylicytowania jest zaproszenie dla maksymalnie czterech osób na kolację przyrządzoną wspólnie przez Galewskiego i Trojana.

Patryk Galewski (L) i Piotr Trojan (P) na planie "Johnny'ego" fot. H. Komerski / Next Film

Szef kuchni i juror programów "MasterChef" oraz "MasterChef Junior" Michel Moran podarował w tym roku WOŚP zaproszenie dla maksymalnie czterech osób na kolację w jego rodzinnej restauracji MaMaison w Laskach. Podczas wieczoru Moran osobiście przygotuje i poda kolację degustacyjną. Zapewnia, że będzie też czas na rozmowę.

W osobnej aukcji wylicytować można również kulinarny kurs, który poprowadzi Moran. "Kurs składa się z 10 lekcji wideo, dzięki którym poznasz zasady pracy z poszczególnymi produktami w kuchni oraz zdobędziesz wiedzę z zakresu tradycyjnych i nowoczesnych technik kulinarnych" - czytamy w opisie aukcji.

Michel Moran opowiedział o swoich aukcjach TVN24

Artykuł jest na bieżąco aktualizowany.

