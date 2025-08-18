Logo TVN Warszawa
Żoliborz

Drogowcy wracają na Wisłostradę. Utrudnienia także na Senatorskiej i Broniewskiego

Nowe oznakowanie na Wisłostradzie
Nowe oznakowanie na Wisłostradzie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Od poniedziałku rozpoczyna się kolejny etap remontu na Wisłostradzie w rejonie Cytadeli. Utrudnienia związane z robotami drogowymi pojawią się także na Broniewskiego i Senatorskiej. Z kolei przy placu Hallera pracują ciepłownicy.

W poniedziałek rano zmienia się organizacja ruchu na Wisłostradzie w pobliżu Cytadeli. Drogowcy zajmą się naprawą jezdni w kierunku Mokotowa. Pomiędzy ulicami Krasińskiego a Wenedów kierowcy pojadą w stronę Mokotowa jednym pasem. Zostanie on wyznaczony na jezdni, która na co dzień prowadzi w stronę Bielan.

Dla kierowców jadących na północ pozostaną dwa pasy. Z ulicy Krasińskiego będzie można wyjechać tylko w lewo, a z ulicy Wenedów - w prawo. Prace na Wisłostradzie potrwają do końca sierpnia.

"Do tego czasu autobusy linii 185 w stronę CH Ursynów będą jeździły objazdem ulicami: Mickiewicza, Andersa, Muranowską, Konwiktorską i Sanguszki do Wybrzeża Gdańskiego" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Kierowcy mogą ominąć utrudnienia ulicami: Wybrzeżem Gdyńskim, przez most Grota-Roweckiego, Jagiellońską, Zatylną, Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim, Wałem Miedzeszyńskim do mostu Poniatowskiego i nim do Wioślarskiej.

Utrudnienia na Wisłostradzie
Utrudnienia na Wisłostradzie
Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Nowa nawierzchnia na Senatorskiej

Również po długim weekendzie drogowcy wymienią nawierzchnię ulicy Senatorskiej. Od poniedziałku, od około godziny 6.00 kierowcy nie pojadą z placu Teatralnego do ulicy Miodowej. Objazd zostanie poprowadzony ulicami Andersa i Świętojerską.

Z placu Teatralnego kierowcy skręcą w Nowy Przejazd. Z ulicy Moliera będzie można pojechać prosto w Nowy Przejazd lub skręcić w stronę placu Bankowego. Z kolei na Miodowej trzeba będzie pojechać w lewo, do ulicy Podwale.

"Autobusy 518 będą kończyły i rozpoczynały kursy na pętli Esperanto. Dojadą tam ulicami Świętojerską i Anielewicza. Kierowcy wrócą na ten odcinek Miodowej w piątek, 22 sierpnia, około godziny 5.00" - poinformował ZTM.

Objazd remontowanego odcinka Senatorskiej
Objazd remontowanego odcinka Senatorskiej
Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Prace drogowe na Broniewskiego

Po długim weekendzie rusza remont ulicy Broniewskiego. Przez cztery dni ulica będzie zamknięta na odcinku od Krasińskiego do placu Grunwaldzkiego. Kierowcy nie przejadą w żadnym kierunku. Objazd poprowadzi ulicami Popiełuszki i Krasińskiego lub Krasińskiego i Powązkowską. Połączenie z Broniewskiego straci ulica Matysiakówny.

Prace potrwają do piątku, 22 sierpnia, do godziny 5.00.

Objazd zamkniętego odcinka Broniewskiego
Objazd zamkniętego odcinka Broniewskiego
Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Wymania magistrali przy placu Hallera

Ciepłownicy pracują przy wymianie magistrali ciepłowniczej w rejonie placu Hallera. Od poniedziałku, 18 kierowcy nie wyjadą z placu na ulicę Jagiellońską. Zamknięta została jezdnia wyjazdowa pomiędzy pętlą autobusową a ulicą Jagiellońską.

"Autobusy linii 170 oraz nocnych N03, N14 i N64 w stronę krańców Rondo Starzyńskiego / Winnica / Dw. Centralny nie będą kursowały północną jezdnią placu Hallera. Pojadą ulicami Dąbrowszczaków i Szanajcy do Jagiellońskiej i swoich stałych tras" - przekazał ZTM.

Kolejne utrudnienia na Marszałkowskiej

Z kolei od wtorku, drogowcy rozpoczną kolejny etap prac na Marszałkowskiej, gdzie tramwajarze przebudowują torowisko, a drogowcy budują naziemne przejścia dla pieszych. Jezdnia w kierunku placu Bankowego zostanie zwężona do jednego pasa, od zatoki przystankowej przed ulicą Złotą do wlotu ulicy Sienkiewicza.

Urzędnicy zapowiadają, że na pozostałym odcinku Marszałkowskiej, pomiędzy Widok i Królewską, nadal będą wygrodzone pasy wzdłuż torowiska. Na każdej z jezdni kierowcy będą mieli po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Autobusy linii 170 pojadą objazdem
Wymiana magistrali ciepłowniczej i utrudnienia na placu
Praga Północ
Nowy most w Porcie Czerniakowskim
Warszawa ma nowy most
Śródmieście
Stan stacji Ursus Północny
Jest termin remontu stacji jak z horroru. Zmieni się rozkład jazdy
Ursus

Autorka/Autor: kk

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

