Wodą z basenów myją ulice

Woda z miejskich pływalni jest używana do sprzątania warszawskich ulic. W akcji biorą udział nie tylko kryte baseny. We wrześniu woda będzie pobierana też z tych otwartych, które po sezonie kończą działalność.

- To już piąty rok proekologicznych działań, które są możliwe dzięki współpracy wielu partnerów. W przedsięwzięcie zaangażowane są ośrodki sportu z całej Warszawy, strażacy OSP Wesoła, którzy wspierają nas specjalistycznym sprzętem oraz firmy, które pracują na nasze zlecenie. To modelowy przykład na to, że przy realizacji różnorodnych zadań można jednoczyć się w trosce o środowisko - mówi cytowany w komunikacie Robert Szymański, dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta.