Drogowcy wracają na Obozową, będą utrudnienia

Remont ulicy Odolańskiej i problem odpadów Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Zakończył się remont kolejnego fragmentu Obozowej na Woli. W ubiegły weekend warszawscy drogowcy prowadzili prace na jezdni w kierunku alei Prymasa Tysiąclecia, przy skrzyżowaniu z ulicą Księcia Janusza. Kierowcy ponownie mogą korzystać z południowej jezdni między ulicami Księcia Janusza a Deotymy, która zyskała nową nawierzchnię.

W kolejnych dniach prace zostaną przeniesione na drugą nitkę Obozowej.

"Na ul. Obozową jeszcze wrócimy i to już w środę, 10 września o godz. 6 rano. Rozpoczniemy wtedy remont północnej jezdni między ulicami Długomiła a Dahlberga. Prace na nasze zlecenie będzie prowadził - tak jak przy poprzednich odcinkach - miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg" – czytamy w komunikacie Zarządu Dróg Miejskich.

"Jezdnia Obozowej będzie zamknięta za skrzyżowaniem z Magistracką i Długomiła. Zamknięte zostaną także wyjazdy z osiedli wychodzące bezpośrednio na remontowany odcinek ulicy. Skrzyżowanie z Dahlberga pozostanie przejezdne" – podaje ZDM.

Będą utrudnienia

Prace oznaczają spore zmiany w ruchu, drogowcy przygotowali objazdy. Utrudnienia będzie można ominąć: aleją Prymasa Tysiąclecia, Górczewską i Deotymy. Takim objazdem, w kierunku Lazurowej i Osiedla Górczewska pojadą też autobusy linii nocnych N45 i N95.

Warszawa. Remont ulic na Woli. Będą zmiany w ruchu Remont ulic na Woli. Zmiany w ruchu Źródło: Zarząd Dróg Miejskich Remont ulic na Woli. Zmiany w ruchu Źródło: Zarząd Dróg Miejskich Remont ulic na Woli. Zmiany w ruchu Źródło: Zarząd Dróg Miejskich Remont ulic na Woli. Zmiany w ruchu Źródło: Zarząd Dróg Miejskich Remont ulic na Woli. Zmiany w ruchu Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

Drogowcy apelują o przestawienie samochodów przed rozpoczęciem remontu. "Pojazdy pozostawione wzdłuż frezowanej jezdni będą mogły zostać odholowane na koszt właściciela" – uprzedza Zarząd Dróg Miejskich.

Remont jezdni w kierunku Bemowa – od Długomiła do Dahlberga rozpocznie się w środę, 10 września, o godzinie 6:00.