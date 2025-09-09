Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Drogowcy wracają na Obozową, będą utrudnienia

Remont ulic na Woli. Zmiany w ruchu
Remont ulicy Odolańskiej i problem odpadów
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Trwa remont wolskich ulic. Ponownie otwarta została południowa jezdnia Obozowej między ulicami Księcia Janusza a Deotymy. Od środy jednak kierowcy znów będą musieli liczyć się z utrudnieniami. Prace rozpoczną się na fragmencie między Długomiła do Dahlberga. Zarząd Dróg Miejskich informuje o planowanych objazdach.

Zakończył się remont kolejnego fragmentu Obozowej na Woli. W ubiegły weekend warszawscy drogowcy prowadzili prace na jezdni w kierunku alei Prymasa Tysiąclecia, przy skrzyżowaniu z ulicą Księcia Janusza. Kierowcy ponownie mogą korzystać z południowej jezdni między ulicami Księcia Janusza a Deotymy, która zyskała nową nawierzchnię.

W kolejnych dniach prace zostaną przeniesione na drugą nitkę Obozowej.

"Na ul. Obozową jeszcze wrócimy i to już w środę, 10 września o godz. 6 rano. Rozpoczniemy wtedy remont północnej jezdni między ulicami Długomiła a Dahlberga. Prace na nasze zlecenie będzie prowadził - tak jak przy poprzednich odcinkach - miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg" – czytamy w komunikacie Zarządu Dróg Miejskich.

"Jezdnia Obozowej będzie zamknięta za skrzyżowaniem z Magistracką i Długomiła. Zamknięte zostaną także wyjazdy z osiedli wychodzące bezpośrednio na remontowany odcinek ulicy. Skrzyżowanie z Dahlberga pozostanie przejezdne" – podaje ZDM.

Będą utrudnienia

Prace oznaczają spore zmiany w ruchu, drogowcy przygotowali objazdy. Utrudnienia będzie można ominąć: aleją Prymasa Tysiąclecia, Górczewską i Deotymy. Takim objazdem, w kierunku Lazurowej i Osiedla Górczewska pojadą też autobusy linii nocnych N45 i N95.

Warszawa. Remont ulic na Woli. Będą zmiany w ruchu
Remont ulic na Woli. Zmiany w ruchu
Remont ulic na Woli. Zmiany w ruchu
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich
Remont ulic na Woli. Zmiany w ruchu
Remont ulic na Woli. Zmiany w ruchu
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich
Remont ulic na Woli. Zmiany w ruchu
Remont ulic na Woli. Zmiany w ruchu
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich
Remont ulic na Woli. Zmiany w ruchu
Remont ulic na Woli. Zmiany w ruchu
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich
Remont ulic na Woli. Zmiany w ruchu
Remont ulic na Woli. Zmiany w ruchu
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

Drogowcy apelują o przestawienie samochodów przed rozpoczęciem remontu. "Pojazdy pozostawione wzdłuż frezowanej jezdni będą mogły zostać odholowane na koszt właściciela" – uprzedza Zarząd Dróg Miejskich.

Remont jezdni w kierunku Bemowa – od Długomiła do Dahlberga rozpocznie się w środę, 10 września, o godzinie 6:00.

Autorka/Autor: ag

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Zarząd Dróg Miejskich

Udostępnij:
TAGI:
Remonty i utrudnienia w WarszawieUtrudnienia w ruchuRemonty dróg
Czytaj także:
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Pożar bloku w Ząbkach. Burmistrzyni interweniuje w sprawie wypłat odszkodowań
Okolice
Do oszustwa doszło przez internet (zdjęcie ilustracyjne)
Uwierzyła "menadżerowi znanego piosenkarza". Przelała 200 tysięcy z konta ojca
Okolice
Policjant rozbił szybę, by ratować dziecko
Zamki się zaryglowały, półtoraroczny chłopiec został w aucie
Okolice
Skatepark oraz siłownia plenerowa pod Mostem Świętokrzyskim
Wypadek w skateparku. Chłopiec uderzył głową o ziemię
Śródmieście
Dworzec autobusowy najlepsze lata ma za sobą
Dworzec Warszawa Zachodnia. U kolejarzy nowoczesność, autobusiarze "nie dowożą"
Piotr Bakalarski
Awaria prądu w obrębie dwóch dzielnic (zdjęcie ilustracyjne)
Wieczorna awaria prądu na Mokotowie i Ursynowie
Mokotów
Rusza modernizacja dworca PKP w Otwocku
Zabytkowy dworzec PKP w Otwocku przejdzie remont. Tak ma wyglądać
Okolice
Rowerzysta zmarł w szpitalu
Potrącił go i chciał uciec, rowerzysta nie przeżył. Jest śledztwo
Okolice
Problem z prądem w Michałowicach (zdj. ilustracyjne)
W środku nocy wszystko się restartuje, włączają się alarmy. Mieszkańcy mają dość
Klaudia Kamieniarz
Wisła odsłoniła zatopioną łódź
Wisła odsłoniła kolejny tajemniczy obiekt. Zauważył go ojciec Krzysztofa Dymińskiego
Okolice
Uroczystości pogrzebowe Stanisława Soyki
"Był kochającym człowiekiem, z sercem wielkim jak dźwięk jego głosu"
Praga Południe
Strażnicy graniczni interweniowali wobec agresywnej pasażerki na lotnisku
Trzy promile i awantura na lotnisku
Okolice
Spalony samochód w środku lasu
W środku lasu natknęli się na spalony samochód
Wawer
Policja przed budynkiem przy ul. Inżynierskiej 6 na warszawskiej Pradze
W tej interwencji zginął policjant. Jest wyrok
Praga Północ
Akcja służb w Rembertowie
Panzerfausty, granaty, bomby lotnicze. Arsenał na posesji w Rembertowie
Rembertów
Wizualizacja tramwaju na zieloną Białołękę
Tramwaj na Zieloną Białołękę bez wspólnego odcinka dla autobusów
Białołęka
Policjanci zatrzymali 39-latka, który posiadał i sprzedawał nielegalnie papierosy
Handlował nielegalnymi papierosami. "Paczki wysyłał poprzez podstawione osoby"
Okolice
Policjanci zatrzymali 42-letniego obywatela Gruzji
"Kiedy próbował zatrzymać mężczyznę, ten wyjął nóż i zaczął mu grozić". Deportacja
Ursus
Śmiertelny wypadek z udziałem ciągnika rolniczego
Traktorzysta wypadł z drogi, pasażer nie przeżył
Okolice
Akcja CBŚP w Warszawie
Sprzedawali nawet kilkaset działek dziennie. 14 zatrzymanych
Targówek
Policja zatrzymała 40-letniego obywatela Białorusi
Jest podejrzany o handel bronią i narkotykami. Poszukiwany w Marsylii, zatrzymany w Warszawie
Śródmieście
Układanie nawierzchni na wiadukcie w Rembertowie
Wiadukt nabiera kształtów. Są pierwsze warstwy nawierzchni
Rembertów
Podpalił restaurację i rzucił się do ucieczki
Przytoczył oponę, podpalił restaurację. Później rzucił się do ucieczki
Śródmieście
Badania archeologiczne w Zaborowie
Tajemnicza jama i zagadkowy pochówek psa
Okolice
Warszawskie zoo świętuje 40. urodziny szympansa Szymona
Szymon skończył 40 lat. Huczne urodziny w zoo
Praga Północ
Zderzenie na Puławskiej
Uderzył w drzewo, był pijany. Dwie osoby w szpitalu
Mokotów
Pociąg Warszawskiej Kolei Dojazdowej (zdjęcie ilustracyjne)
Rowerem wzdłuż "wukadki". Trasa ma mieć ponad 20 kilometrów
Okolice
warszawa saska kepa shutterstock_2343196209
Wyjące syreny w Warszawie. Znamy powody
TVN24
Policja: kierowca po wypadku próbował odjechać, zatrzymali go świadkowie
Śmiertelnie potrącił rowerzystę, próbował odjechać
Okolice
Łomianki
Wygląda jak pomost lub łódź. Wisła odsłoniła kolejną konstrukcję
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki