Kierująca nie zauważyła pieszej

Do zdarzenia doszło przy ulicy Olbrachta na Woli. Na przejściu dla pieszych przy Krępowieckiego strażnicy miejscy zauważyli siedzącą seniorkę. Podtrzymywała ją młoda kobieta. Natomiast tuż przy przejściu stało bmw z włączonymi światłami awaryjnymi. Okazało się, że na wskazanym przejściu doszło do potrącenia.

Ranna kobieta trafiła do szpitala

Do potrącenia pieszej przyznała się kierująca bmw, kobieta w podobnym do poszkodowanej wieku. Wyjaśniła, że nie zauważyła pieszej. "Strażnicy polecili jej, by nigdzie się nie oddalała i poczekała na przyjazd policji. 20 minut później ranna kobieta została zabrana do szpitala. Utrudnienia w ruchu na ulicy Olbrachta trwały około pół godziny" - podsumowała straż miejska.