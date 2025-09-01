Tramwajem z Woli do Dworca Zachodniego. Pierwszy krok w stronę inwestycji

Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego. Zmiany w komunikacji miejskiej na Grójeckiej Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Stołeczny ratusz zapowiedział, że planowana trasa tramwajowa połączy budowany obecnie podziemny przystanek pod Dworcem Zachodnim z ulicą Kasprzaka. Tory zostaną poprowadzone w istniejącym już tunelu pod stacją kolejową, następnie w nowym tunelu, w ciągu Prądzyńskiego i Krzyżanowskiego. Natomiast połączenie z Kasprzaka zaplanowano w rejonie przystanku "Szpital Wolski".

"Długość nowej trasy wyniesie ok. 1,4 km, z czego pod ziemią znajdzie się około 900 metrów. W pierwszym kroku wyłoniony w postępowaniu projektant będzie musiał opracować trzy warianty trasy, różniące się miejscem zakończenia odcinka podziemnego i lokalizacją rampy wyjazdowej - w rejonie ul. Prądzyńskiego albo Krzyżanowskiego" - poinformował ratusz.

Trzy zespoły przystankowe

W ciągu nowej trasy powstaną trzy zespoły przystankowe. Pierwszy, podziemny, w rejonie peronu numer 9 stacji Warszawa Zachodnia, będzie połączony z przejściem podziemnym ze schodami, schodami ruchomymi i windami. Za tym przystankiem zaplanowano rozjazdy, dzięki którym tramwaje jadące z obu kierunków będą mogły zawracać.

Drugi przystanek, również podziemny, zaplanowano w rejonie ul. Tunelowej. Ma być połączony ze stacją Warszawa Zachodnia i obsługiwać zarówno tramwaje jadące od strony Woli i kończące przy peronie 9, jak i jadące tranzytem między Wolą a Ochotą i odwrotnie.

Trzeci ma powstać w rejonie ul. Prądzyńskiego. Nie wiadomo, czy będzie naziemny czy podziemny. To będzie zależne od wybranego wariantu. W ramach inwestycji rozbudowany ma zostać zespół przystanków przy ul. Kasprzaka.

"Trasa podzielona jest na dwa zadania. Pierwsze obejmuje odcinek od Kasprzaka do stacji Warszawa Zachodnia, a drugi – wyposażenie tunelu tramwajowego pod stacją Warszawa Zachodnia wraz z podziemnym zespołem przystankowym przy peronie 9. Podział umożliwi ewentualne etapowanie inwestycji w zależności od posiadanych środków finansowych – zarówno na etapie projektowania, pozyskiwania decyzji administracyjnych, jak i późniejszej budowy" - zaznaczyli w komunikacie urzędnicy.

Planowana linia tramwajowa z Woli do Dworca Zachodniego Źródło: UM Warszawa

Prawie trzy i pół roku na projektowanie

Ogłoszony w poniedziałek przetarg dotyczy tylko prac projektowych i przygotowawczych, wraz z pozyskaniem uzgodnień i decyzji administracyjnych. W ramach podstawowego zamówienia projektant przygotuje projekt wstępny, a następnie - po wyborze optymalnego wariantu - projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz dokumentację przetargową. Ostatnia faza obejmuje również pozyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie budowy.

Zadaniem wykonawcy będzie także pozyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Musi też zinwentaryzować zieleń. Wpływ inwestycji na nią powinien być jak najmniejszy.

"W ramach zamówienia opcjonalnego, wyłoniony wykonawca będzie musiał zaoferować wsparcie techniczne oraz nadzór autorski nad realizacją prac" - wskazali

Na przygotowanie dokumentacji wykonawca będzie mieć 43 miesiące od podpisania umowy. Budowa jest wstępnie planowana po roku 2030, a dokładny jej harmonogram jest uzależniony m.in. od dostępności środków finansowych.

Obwodowe połączenie

Planowana trasa jest częścią tzw. tramwaju do Wilanowa, czyli realizowanego etapami połączenia obwodowego, które docelowo ma połączyć Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów.

"Planowana trasa znacząco także ułatwi dojazd do Dworca Zachodniego, który staje się ważnym węzłem przesiadkowym dla metropolii warszawskiej. W II połowie 2026 r. będzie już funkcjonować pierwszy podziemny przystanek pod Dworcem Zachodnim, od strony Ochoty. Obecnie trwa jego budowa – wraz z nową trasą tramwajową w ciągu ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. i tunelem pod Parkiem Pięciu Sióstr i Alejami Jerozolimskimi" - podsumowano w komunikacie.