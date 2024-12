Świąteczne upominki dotarły do powstańców

Akcja "Paczka dla Powstańca" Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego

Jak poinformowało Muzeum Powstania Warszawskiego, w tym roku upominki otrzymało 330 weteranów. Świąteczna akcja na rzecz uczestników i uczestniczek Powstania Warszawskiego trwa od 2018 roku.

"W akcję zaangażowanych było ponad 150 wolontariuszy i harcerzy, którzy spakowali tysiące produktów do paczek. W tym roku najmłodszy wolontariusz miał 14 lat a najstarszy 85. Dodatkowo kilkudziesięciu kurierów z firmy DHL i kierowców z FREENOW wsparło Muzeum w rozwożeniu paczek po Polsce i w Warszawie, by na czas trafiły do Powstańców" - informuje w komunikacie MPW.

Harcerze i wolontariuszki muzeum, spotykając się z weteranami, mieli możliwość rozmowy z uczestnikami wydarzeń sprzed 80 lat. Jak podkreślono w komunikacie, pomimo swojego wieku i trudności z nim związanych powstańcy "zarażają" wolontariuszy optymizmem i radością życia.

Przy przygotowaniu paczek i ich rozwożeniu pomogło wiele prywatnych firm, m.in. A.Blikle, AVANT Fabryka Porcelitu, JBB Bałdyga, Grupa Maspex, Mazop Group, Miraculum, Orbico, Pasieki Rodziny Sadowskich, CitySpace Novo.

