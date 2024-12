Rozbierają kamienicę przy Łuckiej. Konserwator zabytków wezwał policję. "Nielegalne prace"

Rozbiórka kamienicy przy Łuckiej 8 Źródło: UD Wola

Informacje o rozpoczęciu rozbiórki potwierdza w rozmowie z tvnwarszawa.pl rzecznik Woli Marcin Jakubik. W sobotę na terenie posesji pracuje ciężki sprzęt. Ze zdjęć udostępnionych nam przez urząd dzielnicy wynika, że niemal połowa budynku została już wyburzona.

- Na miejscu są już policja, straż miejska i mazowiecki konserwator zabytków. Wygląda na to, że praca koparki została na chwilę wstrzymana - przekazuje. Podkreśla też, że według mazowieckiego konserwatora zabytków, budynek jest wciąż chroniony, więc rozbiórka to przestępstwo. - Konserwator zabytków nie wydał zgody na te prace - dodaje Jakubik.

Chwilę po godzinie 12 informację o wezwaniu na miejsce policji w celu zatrzymania rozbiórki przekazał mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków.

"Przypominamy, że MWKZ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków reliktów kamienicy przy ulicy Łuckiej 8, na wniosek organizacji społecznych - Stowarzyszenia Masław oraz Obrońcy Zabytków Warszawy. Postępowanie ma na celu ocenę czy w obecnym stanie zachowania pozostałości kamienicy mogą zostać objęte odrębną ochroną konserwatorską między innymi elewacje i przejazd bramy" - podano we wpisie na profilu MWKZ na Facebooku. "W tej sytuacji, podejmowanie jakichkolwiek prac w trakcie trwania postępowania jest niezgodne z prawem" - podkreślono.

Przypomnijmy, że kamienica przy ulicy Łuckiej 8 zniknęła z rejestru zabytków decyzją generalnego konserwatora zabytków. To efekt działań właściciela, który dążył do wykreślenia obiektu z rejestru i wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, dającego do tego podstawy. Społecznicy oraz władze Woli uznali tę decyzję za niezrozumiałą i wnioskowali do mazowieckiego konserwatora zabytków o ponowne objęcie ochroną części nieruchomości.

Najstarsza czynszówka na Woli

Budynek przy ulicy Łuckiej 8 to najstarsza czynszówka na Woli. Historia kamienicy Abrama Włodawera sięga XIX wieku. Zbudowano ją w 1878 roku. Jako jedna z nielicznych w tej części miasta przetrwała tragedię II wojny światowej.

Kamienica od 1992 roku była w rejestrze zabytków, co - teoretycznie - nakładało na właściciela obowiązek dbania o jego stan, zachowania zabytkowych elementów w niezmienionej formie i prowadzenia regularnych prac konserwatorskich. W 2012 roku została zwrócona spadkobiercom dawnych właścicieli, potem przejęła ją spółka JM Invest. Deweloper wnioskował do ministerstwa kultury o wykreślenie budynku z rejestru z uwagi na jego wciąż pogarszający się stan. Resort odmawiał, firma walczyła w sądach, aż wreszcie osiągnęła to, do czego dążyła. Społecznicy ze stowarzyszenia Tu Było, Tu Stało przekazali, że po ostatnim wyroku WSA "orzekającym utratę wartości zabytkowych obiektu, ministerstwo zmuszone było wykreślić obiekt z rejestru".

