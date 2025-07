"Od konspiracji do wolności, czyli historie pradziadków"

Powstanie Warszawskie w kronikach muzeum Źródło: R.Banach - BIP AK/ Muzeum Powstania Warszawskiego

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Piknik w Parku Wolności odbędzie się 27 lipca w godzinach 11-14. Zaplanowano spotkania, które przybliżą historie bohaterów, takich jak Zofia Czekalska "Sosenka" – łączniczka i sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim, która jako młoda dziewczyna odważnie pomagała innym.

"W niedzielę cofniemy się w czasie do II wojny światowej, kiedy Warszawa była pod okupacją, a wielu ludzi działało w tajemnicy, by walczyć o wolność. Zadaniem uczestników będzie zebranie jak najwięcej liczby pieczątek, by zostać Młodym Strażnikiem Pamięci" - opisała Anna Kotonowicz rzeczniczka prasowa Muzeum Powstania Warszawskiego.

Piknik w Parku Wolności Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego

Powstanie wielka flaga

Na miejscu będą różnorodne stanowiska, np. kuchnia powstańcza, skrytki stolarskie, tajne nauczanie, studio filmowe rodzinnej pamięci, stanowisko łączności, czy wspólne szycie. "Na finał dzieci stworzą wstążki pamięci z dedykacją dla bohatera lub swojej babci/dziadka, a następnie wielką flagę" - dodała Kotonowicz.

Wydarzeniu będzie towarzyszyć spotkanie plenerowe dla rodzin z dziećmi w wieku 6-12 lat. Przybliży ono życie pokolenia pradziadków podczas okupacji, Powstania i w odradzającej się Polsce. "Pokażemy historie mieszkańców stolicy, którzy musieli przetrwać w okupowanej Warszawie. Jak sobie radzili z okupacyjną, a potem powstańczą rzeczywistością" - zapowiedziała Kotonowicz.

Na piknik w Parku Wolności wstęp jest wolny.