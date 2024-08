Odebrała paczkę, ale twierdziła, że jej nie ma i domagała się zwrotu pieniędzy

Policjanci z Woli pracowali nad ustaleniem okoliczności sprawy dotyczącej usiłowania oszustwa. Chodziło o reklamację za niedostarczoną przesyłkę kurierską z kosmetykami o wartości ponad dwóch tysięcy złotych. - Ze wstępnych okoliczności wynikało, że przesyłkę odebrała kobieta podająca inne dane. Po dwóch dniach w tej sprawie do firmy kurierskiej wpłynęła reklamacja, że paczka nie dotarła - podaje nadkomisarz Sulowska.

Odebrała paczkę, ale domagała się zwrotu pieniędzy

- 18-latka została zatrzymana i doprowadzona do komendy. Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzana usłyszała zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Czynności w sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola w Warszawie - podsumowuje policjantka.