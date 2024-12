Na oczach policjantów sprzedawał narkotyki. Zaskoczony zatrzymaniem

Policjanci zlikwidowali laboratorium mefedronu w Otwocku Źródło: KPP w Otwocku

Kilka dni temu policjanci z wolskiej patrolówki zauważyli dwóch mężczyzn. W pewnej chwili jeden z nich wyjął z kieszeni woreczek foliowy i przekazał drugiemu, za co tamten zapłacił pieniądze. Funkcjonariusze od razu zareagowali. Okazało się, że w woreczku był mefedron.

Zarzuty dla 25-latka

Wewnątrz pojazdu oraz w trakcie przeszukania mieszkania należącego do 25-latka policjanci znaleźli wagi elektroniczne oraz poporcjowane narkotyki: marihuanę, kokainę, amfetaminę i mefedron.

Narkotyki znalezione u 25-latka Źródło: KRP IV

- Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komendy. Materiał w sprawie zgromadzili policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu. Podejrzany w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie usłyszał zarzuty handlu narkotykami oraz czynienia przygotowań do nielegalnego wprowadzenia ich znacznej ilości do obrotu - przekazała nadkomisarz Marta Sulowska, rzeczniczka wolskiej policji.

Za te przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.