- W tym roku zebraliśmy około 255 tysięcy złotych. Najwięcej w pierwszy dzień zbiórki (1 listopada - red.) - 150 tysięcy złotych - powiedział tvwarszawa.pl Marcin Święcicki, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa. Jednak - jak podkreślił - to tylko kwota pochodząca z puszek. Będzie większa, bo do końca listopada trwa zbiórka internetowa na Siepomaga.pl. Oprócz tego pieniądze mogą napływać jeszcze od darczyńców. - To więcej niż w poprzednim roku, kiedy zebrano 220 tysięcy złotych, ale rekord odnotowaliśmy na rok przed pandemią, kiedy udało się zebrać 280 tysięcy złotych (w 2019 roku - red.) - wyliczył Święcicki.