Cztery ciała w kamienicy, 12 osób z zarzutami. Nowe informacje w sprawie makabrycznego odkrycia

Jedno ciało było zakopane w piwnicy, drugie ukryte na strychu. Pozostałe były przykryte śpiworami i materacami - informowali policjanci w kwietniu, po makabrycznym odkryciu w opuszczonej kamienicy przy ulicy Grzybowskiej. W sprawie zatrzymano 34-letniego Andrija S., który jest głównym podejrzanym. Przedstawiono mu zarzuty dokonania trzech zabójstw. - Na obecnym etapie postępowania brak jest podstaw do uznania, by śmierć czwartej osoby, mężczyzny, była skutkiem działania osób trzecich - przekazał. Oprócz S. zatrzymano jeszcze inne osoby.

Obserwacja psychiatryczna, zarzuty dla 12 osób

O to, co nowego dzieje się w sprawie, zapytaliśmy w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Jak przekazał nam w odpowiedzi jej rzecznik, prokurator Piotr Skiba, został skierowany wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie o przeprowadzenie obserwacji psychiatrycznej podejrzanego Andrija S.