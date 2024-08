W masowych egzekucjach zginęło kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Woli

Duda: wymordowano około 60 tysięcy mieszkańców

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że "w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku hitlerowskie wojska, wojska niemieckie, przede wszystkim oddziały SS, rozpoczęły eksterminację ludności stolicy". - Śmiało można tak powiedzieć - podkreślił. I kontynuował: - W tamtych dniach na początku sierpnia, mniej więcej do 12 sierpnia 1944 roku, tutaj na Woli, w tej części Warszawy wymordowano około 60 tysięcy cywilnych mieszkańców Warszawy. Nie żołnierzy, nie powstańców, tylko zwykłych mieszkańców, którzy byli wyprowadzani z domów, z kamienic, których domy były podpalane, a którzy na ulicach byli rozstrzeliwani.

- Ich ciała były palone. Kilkanaście ton popiołów zebrano na ulicach i placach Woli. Po to, żeby złożyć je we wspólnej mogile. Szacuje się, że tylko w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, (…) w odległości kilkuset metrów stąd, wymordowano w tamtych dniach około 12 tysięcy ludzi – powiedział Duda.

Prezydent Niemiec złożył wieniec. "Moment symboliczny"

Prezydent stwierdził, że można śmiało powiedzieć, że jest to "miejsce kaźni". Podziękował też wszystkim tym, którzy o nie dbają. Duda podkreślił, że to nie tylko wyjątkowy moment ze względu na 80. rocznicę wybuchu powstania. – Był tutaj z nami prezydent Republiki Federalnej Niemiec pan Frank-Walter Steinmeier. To w związku z tym także moment symboliczny – zaznaczył prezydent RP. – Kiedy tutaj, wydawałoby się niepozornym miejscu, a tak straszliwie wrytym w bolesną pamięć naszego narodu, prezydent Niemiec, a więc syn tego narodu - sprawcy tamtych straszliwych zbrodni, składa wieniec, pochyla swoją głowę i klęka przed krzyżem upamiętniającym tamtą ofiarę i tamtych pomordowanych – powiedział.