Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Włochy

Ten system nie wybacza. Jedno skrzyżowanie, kilkanaście tysięcy mandatów

|
System RedLight na przejeździe w Rembertowie
Cyrulików. 1703 wykroczenia w pół roku
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
28 kamer pilnuje, by kierowcy pokonujący skrzyżowanie ulic Hynka, Łopuszańskiej i alei Krakowskiej w Warszawie, nie wjeżdżali na czerwonym świetle. Ale, według danych Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, wciąż to robią. I to w dużej skali.
Kluczowe fakty:
  • 14 861 wjazdów na czerwonym świetle zarejestrowały kamery na skrzyżowaniu w warszawskich Włochach objętym systemem RedLight w pierwszym półroczu 2025 roku.
  • 1703 wykroczenia odnotowano w tym samym okresie na przejeździe drogowo-kolejowym na ulicy Cyrulików w dzielnicy Rembertów.
  • Nieprzepisowy przejazd pod okiem kamer oznacza 15 punktów karnych i wysoki mandat.

Wspomniane ulice przecinają się na rondzie Jerzego Wojnara w warszawskich Włochach. Pod koniec ubiegłego wokół skrzyżowania zawisło 28 kamer, które rejestrują auta wjeżdżające na czerwonym świetle. Urządzenia działają w ramach systemu RedLight, za który odpowiada Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD), czyli jedna z komórek Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Lokalizacja została wytypowana na podstawie analizy przeprowadzonej przez Instytut Transportu Drogowego. Pomiary uwzględniały liczbę kolizji i wypadków w danym miejscu oraz ich przyczyny. Skrzyżowanie zostało wskazane jako miejsce, gdzie bezpieczeństwo jest realnie zagrożone przez niestosowanie się do czerwonego światła.

28 kamer obserwuje skrzyżowanie. Zarejestrowały setki kierowców przejeżdżających na czerwonym
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

28 kamer obserwuje skrzyżowanie. Zarejestrowały setki kierowców przejeżdżających na czerwonym

Tak działa RedLight - pięć najgorszych skrzyżowań

W całej Polsce RedLight funkcjonuje na 49 skrzyżowaniach. Jak podliczył GITD, w pierwszych sześciu miesiącach tego roku kamery zarejestrowały 51,6 tysięcy wykroczeń, z czego prawie 30 procent na tym jednym warszawskim skrzyżowaniu. Przez pół roku czerwone światło zignorowało tu 14 861 kierowców.

To miejsce jest absolutnym rekordzistą. Na drugim w liczbie wykroczeń skrzyżowaniu Rokicińskiej i Puszkina w Łodzi odnotowano 3119 przypadków niezastosowania się do światła czerwonego, a na Roosevelta, Zwierzynieckiej, Św. Marcin w Poznaniu - 2170. Do "finałowej" piątki łapie się jeszcze krzyżówka alei Pokoju i Nowohuckiej w Krakowie z 1943 wykroczeniami oraz Kielce - Sandomierka, Źródłowa, al. Solidarności, al. IX Wieków Kielc - gdzie przepisy złamało 1786 kierowców.

Wróćmy na Mazowsze. System RedLight działa tu także w Jabłonnie (Brzozowa/Modlińska/DK61), gdzie wyłapał w ciągu pół roku 917 kierujących, oraz w Markach (Piłsudskiego, Wspólna, Małachowskiego), gdzie przepisy złamało 464 kierujących.

Za ignorowanie czerwonego światła na sygnalizatorze grozi mandat w wysokości 500 złotych oraz 15 punktów karnych. Jeśli w wyniku przejechania na czerwonym dojdzie do kolizji, kwota mandatu wzrasta do 1500 złotych. Sprawa może też trafić do sądu (szczególnie drastyczne przypadki), który może wymierzyć nawet 30 tysięcy złotych grzywny.

Na Cyrulików kamery nie próżnują

Kamery zainstalowano również na przejazdach drogowo-kolejowych, które zostały uznane za wyjątkowe niebezpieczne. W Warszawie padło na jednotorowy przejazd przez ulicę Cyrulików w Rembertowie. Przestrzegania przepisów pilnuje tu 10 kamer i mają co robić. Od stycznia do końca czerwca zarejestrowały 1703 wykroczenia.

System RedLight na przejeździe w Rembertowie
System RedLight na przejeździe w Rembertowie
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

I tutaj znów Warszawa wyprzedza inne miasta. Urządzenia na ulicy Średzkiej we Wrocławiu odnotowały 1420 nieprzepisowych przejazdów, a na Szczecińskiej w tym samym mieście - 655. Kolejne lokalizacje na liście to: Piłsudskiego w Radomsku – 287 i droga krajowa numer w Chełmcach – 163.

- Systemy RedLight działające na przejazdach kolejowo-drogowych, którymi dysponuje CANARD, rejestrują wyłącznie niestosowanie się przez kierujących pojazdami do zakazu wjazdu za sygnalizator przy czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych - wyjaśnia Wojciech Król z GITD.

Konsekwencja zdjęcia wykonanego przez kamery RedLighta to dwa tysiące złotych mandatu i 15 punktów karnych. Warto zwracać uwagę zarówno na światła, jak i zapory - przejazd można pokonać dopiero, gdy szlabany są w pionie. System jest bezwzględny, zero-jedynkowy. Widzieliśmy zdjęcia kierowcy, z których wynika, że dwie sekundy cierpliwości pozwoliłyby uniknąć wydatku na rzecz skarbu państwa.

- Przejazd jest prawidłowo oznakowany. Jest wyraźny znak, że monitorowany, kamery są dobrze widoczne. Światła czerwone migają do czasu, aż szlaban otworzy się w całości - mówi Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl.

Tragiczne wakacje - 12 ofiar 42 wypadków na przejazdach kolejowych

Ignorowanie przepisów na przejazdach kolejowych jest w Polsce niesłabnącym problemem. Tylko w lipcu i sierpniu tego roku doszło do 42 wypadków na skrzyżowaniach dróg z torami. Ucierpiało osiem osób, a 12 zginęło. Tegoroczne wakacje okazały się najtragiczniejsze od 2018 rok. Jak informowały PKP Polskie Linie Kolejowe, wszystkie zdarzenia, do których doszło na przejazdach, były wynikiem błędnych decyzji kierowców, którzy ignorowali znak STOP oraz pulsujące czerwone światło przed torami.

Do końca sierpnia 2026 GITD zamierza zainstalować RedLight na jednym skrzyżowaniu w województwie mazowieckim. Chodzi o miejscowość Kożuszki-Parcel na drodze krajowej numer 92.

Będą nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości. Sprawdź, gdzie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Będą nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości. Sprawdź, gdzie

Ulice

Autorka/Autor: Piotr Bakalarski

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
FotoradaryKolej
Piotr Bakalarski
Piotr Bakalarski
Czytaj także:
Wypadek pod Węgrowem. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Uderzyła w drzewo, lądował śmigłowiec. Kierująca i nastoletni pasażer w szpitalu
Okolice
Policjanci zatrzymali 51-latka pod Warszawą
Poszukiwany za wzięcie zakładnika ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem
Wola
Wisła odsłoniła fragmenty Villi Regii
"Sensacyjne znalezisko" wydobyte z dna Wisły
Śródmieście
Most Poniatowskiego w Warszawie
Policja przywróciła ruch na moście Poniatowskiego
Śródmieście
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Utrudnienia w metrze. Zamknęli sześć stacji
Mokotów
Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie
Obrazy bez maniery i blagi. Wystawa wybitnej malarki
Śródmieście
System Of A Down
System Of A Down przyjedzie do Polski
TVN24
Dron znaleziony w Nowym Mieście nad Pilicą
Drony kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. Jeden spadł na jednostkę WOT
Okolice
Adam Niedzielski
Były minister zdrowia prawomocnie skazany za ujawnienie danych medycznych
Śródmieście
Dworzec Centralny w Warszawie
Tragiczny finał bójki na dworcu. Dwa ciosy nożem i zarzut zabójstwa
Śródmieście
Funkcjonariusz CBŚP
W latach 90. kierował gangiem. "Oczko" zatrzymany w Warszawie
Wilanów
Kamienica przy Górnośląskiej 22 w Warszawie
Zawalony strop kamienicy w pobliżu Sejmu. Ogromna grzywna na wspólnotę
Śródmieście
Sytuacja na Lotnisku Chopina po chwilowo zamkniętej przestrzeni powietrznej
"Są opóźnienia, ale atmosfera jest spokojna". Tak funkcjonuje Lotnisko Chopina po chwilowym zamknięciu
Włochy
Kierowca pędził 147 kilometrów na godzinę
Pędził prawie 150 km/h w terenie zabudowanym
Okolice
Ulica Rydygiera czeka na remont
Ulica dziurawa, chodnik nierówny, a bloków coraz więcej
Żoliborz
Drzewo runęło na samochód
Nie było wiatru, drzewo runęło i zmiażdżyło samochód
Mokotów
Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Przestrzeń nad Lotniskiem Chopina ponownie otwarta. Utrudnienia mogą potrwać cały dzień
Włochy
WOT
Alert gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej, alarm dla policjantów
Okolice
Powstaną schody łączące rondo Himilsbacha z aleją Jana Pawła II
Wydeptana ścieżka prowadzi na wiadukt. Jest umowa, będą schody
Wola
Kierowca uderzył w słup energetyczny
Zawinął auto wokół słupa. W organizmie alkohol i THC
Okolice
Stadion Polonii Warszawa przy Konwiktorskiej 6
Odpowiedzialność zbiorowa. Klub ukarał kibiców podwyżką cen biletów
Śródmieście
Zderzenie z udziałem radiowozu
Wypadek radiowozu. Trzy osoby ranne
Mokotów
Warszawa, centrum Warszawy, panorama Warszawy, skyline, wieżowce
Więcej mieszkań, mniej mieszkańców. Tak będzie Warszawa za 20 lat
Piotr Bakalarski
Ewakuacja terminala autobusowego na Lotnisku Chopina
Kilkaset osób ewakuowano z terminala autobusowego Lotniska Chopina
Włochy
Policjanci po pościgu zatrzymali 16-latka (zdjęcie ilustracyjne)
16-latek uciekał autem przed policją. Miał wiele do ukrycia
Okolice
Liczenie głosów w wyborach prezydenckich
Nieprawidłowości w liczeniu głosów. Zarzuty dla dziewięciu członków komisji
Okolice
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Łukasz Żak i jego koledzy zostają w areszcie
Śródmieście
Remont ulic na Woli. Zmiany w ruchu
Drogowcy wracają na Obozową, będą utrudnienia
Wola
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Pożar bloku w Ząbkach. Burmistrzyni interweniuje w sprawie odszkodowań
Okolice
Do oszustwa doszło przez internet (zdjęcie ilustracyjne)
Uwierzyła "menadżerowi znanego piosenkarza". Przelała 200 tysięcy z konta ojca
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki