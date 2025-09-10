Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Włochy

"Są opóźnienia, ale atmosfera jest spokojna". Tak Lotnisko Chopina funkcjonuje po zamknięciu

Sytuacja na Lotnisku Chopina po chwilowo zamkniętej przestrzeni powietrznej
Sytuacja na Lotnisku Chopina po chwilowo zamkniętej przestrzeni powietrznej
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Już od rana Lotnisko Chopina informowało o możliwych utrudnieniach i opóźnieniach w związku z ograniczeniami i zamknięciem przestrzeni powietrznej, które nastąpiło w nocy. Wiele przylotów notuje nawet godzinne opóźnienia. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja pasażerów na stołecznym lotnisku.
Kluczowe fakty:
  • W nocy z wtorku na środę, gdy trwał atak Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została - jak informowały służby - "wielokrotnie naruszona" przez rosyjskie drony.
  • Lubelska policja przekazała, że jednego uszkodzonego drona odnaleziono w miejscowości Czosnówka pod Białą Podlaską (woj. lubelskie). Służby apelują, aby nie zbliżać się do szczątków maszyn, tylko informować o nich na 112. Wysłano na ten temat alert RCB.
  • Z tego powodu podjęto również decyzję o zamknięciu kilku lotnisk, w tym portu w Warszawie. Po godzinie 7 rano Lotnisko Chopina poinformowało, że otwarto ponownie przestrzeń powietrzną. Zanim jednak sytuacja wróci do normy, pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami.
  • Sprawdziliśmy, jak wpływa to na pasażerów.

Wojsko zestrzeliło drony nad Polską po tym, jak w nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona. Z tego powodu ze względów bezpieczeństwa cztery polskie lotniska: w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie były chwilowo zamknięte. Lotnisko Chopina na warszawskim Okęciu po godzinie 7 poinformowało, że przestrzeń powietrzna została ponownie otwarta. Zastrzegło jednak, że mogą być w związku z tym opóźnienia niektórych lotów.

Sytuacja na Lotnisku Chopina po chwilowo zamkniętej przestrzeni powietrznej
Sytuacja na Lotnisku Chopina po chwilowo zamkniętej przestrzeni powietrznej
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Kilka lotów odwołanych. Są opóźnienia przylotów

Reporter Klemens Leczkowski sprawdził przed południem, jak wygląda sytuacja pasażerów oczekujących na loty i tych, którzy do stolicy przylatują. - Na warszawskim lotnisku odwołano dziś kilka odlotów, a wiele przylotów notuje opóźnienia sięgające nawet ponad godziny. Mimo utrudnień w ruchu lotniczym, atmosfera w terminalu pozostaje spokojna. Podróżni podkreślają, że na bieżąco otrzymują informacje o zmianach w rozkładzie - relacjonuje nasz reporter.

- Czekam już ponad godzinę na córkę, która przylatuje z Amsterdamu, ale muszę przyznać, że personel lotniska dobrze radzi sobie w tej sytuacji – mówi reporterowi tvnwarszawa.pl pani Ania, jedna z oczekujących pasażerek. – Rano, po doniesieniach o rosyjskich dronach nad Polską, bałam się, że lot zostanie odwołany. Szybko jednak dostałam komunikat, że samolot, choć opóźniony, bezpiecznie dotrze do Warszawy – dodaje.

Sytuacja na Lotnisku Chopina po chwilowo zamkniętej przestrzeni powietrznej
Sytuacja na Lotnisku Chopina po chwilowo zamkniętej przestrzeni powietrznej
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

O aktualnej sytuacji poinformowała nas również krótko rzeczniczka Lotniska Chopina Anna Dermont. - Prowadzimy dla pasażerów na bieżąco komunikacje przez rozgłośnie - zapewniła.

12 tysięcy policjantów szuka zestrzelonych dronów. Apel: nie zbliżaj się, nie dotykaj
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

12 tysięcy policjantów szuka zestrzelonych dronów. Apel: nie zbliżaj się, nie dotykaj

TVN24

Zamknęli przestrzeń, wstrzymali odprawy

"Z powodu działania służb państwowych i wojska w celu zapewnienia bezpieczeństwa, przestrzeń powietrzna nad częścią kraju, w tym nad Lotniskiem Chopina, została czasowo zamknięta. Lotnisko pozostaje otwarte, ale aktualnie nie odbywają się operacje lotnicze. Wszystkich pasażerów prosimy o śledzenie oficjalnych komunikatów państwowych oraz linii lotniczych" - informowało Lotnisko Chopina wczesnym rankiem.

Po godzinie 7 lotnisko zaktualizowało informacje: "Z uwagi na aktualną sytuację związaną z działaniami wojska oraz służb państwowych prowadzonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa i czasowym zamknięciem przestrzeni powietrznej m.in. nad Lotniskiem Chopina wstrzymaliśmy odprawę pasażerów na stanowiskach check-in oraz kontroli bezpieczeństwa"

Chwilę później podano, że sytuacja się ustabilizowała: "Informujemy, że przestrzeń powietrzna nad Lotniskiem Chopina została ponownie otwarta. Z uwagi na sytuację związaną z ograniczeniami i zamknięciem przestrzeni powietrznej należy się jednak liczyć z utrudnieniami i opóźnieniami, które mogą potrwać cały dzień. Bieżący status lotów prosimy sprawdzać na stronie lotniska, szczegółowe informacje uzyskają u bezpośrednio u przewoźników".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nawrocki
Nawrocki: w ciągu 48 godzin zostanie zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego
TVN24
Wyryki
Zełenski: co najmniej osiem dronów było skierowanych w stronę Polski
TVN24
Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Przestrzeń nad Lotniskiem Chopina ponownie otwarta. Utrudnienia mogą potrwać cały dzień

Autorka/Autor: katke, KL/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Lotnisko Chopina
Czytaj także:
Dworzec Centralny w Warszawie
Bójka i morderstwo na Dworcu Centralnym
Śródmieście
Kierowca pędził 147 kilometrów na godzinę
Pędził prawie 150 km/h w terenie zabudowanym
Okolice
Ulica Rydygiera czeka na remont
Ulica dziurawa, chodnik nierówny, a bloków coraz więcej
Żoliborz
Drzewo runęło na samochód
Nie było wiatru, drzewo runęło i zmiażdżyło samochód
Mokotów
Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Przestrzeń nad Lotniskiem Chopina ponownie otwarta. Utrudnienia mogą potrwać cały dzień
Włochy
WOT
Alert gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej, alarm dla policjantów
Okolice
Powstaną schody łączące rondo Himilsbacha z aleją Jana Pawła II
Wydeptana ścieżka prowadzi na wiadukt. Jest umowa, będą schody
Kierowca uderzył w słup energetyczny
Zawinął auto wokół słupa. W organizmie alkohol i THC
Okolice
Stadion Polonii Warszawa przy Konwiktorskiej 6
Odpowiedzialność zbiorowa. Klub ukarał kibiców podwyżką cen biletów
Śródmieście
Zderzenie z udziałem radiowozu
Wypadek radiowozu. Trzy osoby ranne
Mokotów
Warszawa, centrum Warszawy, panorama Warszawy, skyline, wieżowce
Demografia nie sprzyja Warszawie. Tylu mieszkańców będzie za 20 lat
Piotr Bakalarski
Ewakuacja terminala autobusowego na Lotnisku Chopina
Kilkaset osób ewakuowano z terminala autobusowego Lotniska Chopina
Włochy
Policjanci po pościgu zatrzymali 16-latka (zdjęcie ilustracyjne)
16-latek uciekał autem przed policją. Miał wiele do ukrycia
Okolice
Liczenie głosów w wyborach prezydenckich
Nieprawidłowości w liczeniu głosów. Zarzuty dla dziewięciu członków komisji
Okolice
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Łukasz Żak i jego koledzy zostają w areszcie
Śródmieście
Remont ulic na Woli. Zmiany w ruchu
Drogowcy wracają na Obozową, będą utrudnienia
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Pożar bloku w Ząbkach. Burmistrzyni interweniuje w sprawie odszkodowań
Okolice
Do oszustwa doszło przez internet (zdjęcie ilustracyjne)
Uwierzyła "menadżerowi znanego piosenkarza". Przelała 200 tysięcy z konta ojca
Okolice
Policjant rozbił szybę, by ratować dziecko
Zamki się zaryglowały, półtoraroczne dziecko zostało w aucie
Okolice
Skatepark oraz siłownia plenerowa pod Mostem Świętokrzyskim
Wypadek w skateparku. Chłopiec uderzył głową o ziemię
Śródmieście
Dworzec autobusowy najlepsze lata ma za sobą
U kolejarzy nowoczesność, autobusiarze "nie dowożą"
Piotr Bakalarski
Awaria prądu w obrębie dwóch dzielnic (zdjęcie ilustracyjne)
Wieczorna awaria prądu na Mokotowie i Ursynowie
Mokotów
Rusza modernizacja dworca PKP w Otwocku
Zabytkowy dworzec w Otwocku przejdzie remont. Tak ma wyglądać
Okolice
Rowerzysta zmarł w szpitalu
Potrącił go i chciał uciec, rowerzysta nie przeżył. Jest śledztwo
Okolice
Problem z prądem w Michałowicach (zdj. ilustracyjne)
W środku nocy wszystko się restartuje, włączają się alarmy. Mieszkańcy mają dość
Klaudia Kamieniarz
Wisła odsłoniła zatopioną łódź
Wisła odsłoniła tajemniczy obiekt. Zauważył go ojciec Krzysztofa Dymińskiego
Okolice
Uroczystości pogrzebowe Stanisława Soyki
"Był kochającym człowiekiem, z sercem wielkim jak dźwięk jego głosu"
Praga Południe
Strażnicy graniczni interweniowali wobec agresywnej pasażerki na lotnisku
Trzy promile i awantura na lotnisku
Okolice
Spalony samochód w środku lasu
W środku lasu natknęli się na spalony samochód
Wawer
Policja przed budynkiem przy ul. Inżynierskiej 6 na warszawskiej Pradze
W tej interwencji zginął policjant. Jest wyrok
Praga Północ
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki