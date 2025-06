Budowa pawilonu dla psich seniorów w schronisku Na Paluchu Źródło: UM Warszawa

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kluczowe fakty: Spółka Polskie Porty Lotnicze SA jest właścicielem terenów, na których mieści się schronisko Na Paluchu. Sytuacja niepokoi pracowników, którzy nie wiedzą, czy będzie je można rozwijać w dotychczasowej lokalizacji i poprawiać warunki przebywających tam zwierząt.

Radna Warszawy Marta Szczepańska dopytuje w interpelacjach o decyzję dotyczącą wykupu tych gruntów przez miasto. Zwraca uwagę, że procedura trwa już kilka lat.

Stołeczny ratusz odpowiada, że wytypowane zostały działki, którymi zamierza bezgotówkowo wymienić się z PPL.

"Wobec wieloletniego przedłużania się procedury pozyskania gruntu na rzecz miasta oraz braku alternatywnych lokalizacji, a także przy uwzględnieniu obowiązku m.st. Warszawy do zapewnienia opieki i schronienia bezdomnym zwierzętom, zwracam się z pytaniem, czy istnieje możliwość rozpoczęcia prac koncepcyjno-projektowych przed formalnym przejęciem gruntu przez miasto. Przykłady kociarni na Wawrze czy remontu geriatrii pokazują, jak czasochłonne są procesy zmierzające do poprawy infrastruktury schroniskowej" - podniosła w interpelacji Marta Szczepańska (Lewica - Miasto jest Nasze).

Martwią się o losy schroniska

Radna zaznaczyła też, że społeczność związana z działalnością schroniska liczy na jednoznaczne informacje co do przyszłości tego miejsca oraz planów poprawy warunków dla zwierząt oraz pracujących tam osób. Przypomniała też, że niepewna sytuacja dotycząca statusu gruntów trwa już od kilku lat. "W schronisku wciąż utrzymuje się wysoki poziom emocji, a atmosfera frustracji i napięć nie ustępuje. W związku z tym apeluję o poważne i pilne przyjrzenie się tej sprawie oraz podjęcie działań adekwatnych do jej znaczenia" - zwróciła się do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego radna.

Budowa pawilonu dla psich seniorów w schronisku Na Paluchu Źródło: UM Warszawa

Zdaniem radnej, niezrozumiały pozostaje "trwający impas w rozmowach", zwłaszcza w kontekście publicznych deklaracji prezydenta Trzaskowskiego dotyczących zaangażowania w sprawy ochrony zwierząt.

Szczepańska zapytała, jakie działki są rozważane przez Biuro Mienia m.st. Warszawy jako potencjalny przedmiot wymiany z PPL i czy dokonano już ich podziału geodezyjnego. Interesowało ją, czy zachodzi konieczność zabezpieczenia w budżecie miasta 25 milionów złotych (taka kwota przewijała się wcześniej) z przeznaczeniem na wykup gruntów sąsiadujących, wykorzystywanych obecnie jako tereny spacerowe dla psów. "Wspomniane obszary ulegają ciągłym negatywnym zmianom, co budzi uzasadniony niepokój wśród wolontariuszy" - zauważyła.

Radna próbowała dowiedzieć się, czy termin przekazania dokumentacji projektowej kociarni w Wawrze zostanie dotrzymany. Dopytywała, jak przebiegają prace projektowe, "biorąc pod uwagę, że mija właśnie dziewiąty miesiąc z dwunastu przewidzianych na ten etap".

Schronisko na Paluchu Źródło: Marcin Obara/PAP

Ratusz: będzie zamiana gruntów

Na pytania radnej odpowiedziała Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy.

"W Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa prowadzone są czynności mające na celu nabycie przez m.st. Warszawę w drodze zamiany od spółki Polskie Porty Lotnicze S.A. gruntów o łącznej powierzchni około 31 911 m2, na potrzeby związane z funkcjonowaniem i rozwojem Schroniska na Paluchu. Do przekazania Spółce jako nieruchomości zamienne zostały wytypowane grunty m.st. Warszawy o powierzchni ok. 35 142 m2. Ustalenie dokładnych powierzchni podlegających zamianie będzie możliwe po wydaniu decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości" - zapewniła.

Młochowska dodała też, że spółka wystąpiła do Biura Geodezji i Katastru o dokonanie podziału swojego gruntu. W odniesieniu do gruntów Warszawy burmistrz dzielnicy Włochy również wystąpił z wnioskiem o podział działki miejskiej. "Nie ma potrzeby zabezpieczania w budżecie m.st. Warszawy środków na wykup gruntów. Szukamy innych rozwiązań, które poprawiłyby sytuację Schroniska" - stwierdziła dalej urzędniczka.

Młochowska odniosła się też do pytania dotyczącego pracy nad kociarnią w Wawrze. Odpisała, że zgodnie z umową z 1024 i aneksem z 2025 "termin przekazania dokumentacji projektowej budowy azylu dla bezdomnych kotów przypada na dzień 5 grudnia 2025 r.". "Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem" - zapewniła.

Lokalizacje działek do wymiany

O lokalizację gruntów, którymi miasto wymieni się z PPL zapytaliśmy w stołecznym ratuszu.

"W ramach zamiany planujemy, że m.st. Warszawa nabędzie grunty znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie Schroniska na Paluchu, zlokalizowane w rejonie ul. Paluch i ul. Wieżowej w dzielnicy Włochy. Jako nieruchomości zamienne do przekazania spółce Polskie Porty Lotnicze S.A. zostały wytypowane grunty położone w otoczeniu Lotniska im. F. Chopina w Warszawie, znajdujące się przy ul. Matematycznej i ul. Wykusz w dzielnicy Włochy" - doprecyzowała jego rzeczniczka Marzena Gawkowska.