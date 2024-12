Leciał z Warszawy do Bośni i Hercegowiny. Zawrócił do stolicy

Lotnisko Chopina w Warszawie - ćwiczenia lotniskowej straży pożarnej Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

O szczegóły dziwnej trasy przelotu samolotu z Warszawy do Sarajewa zapytaliśmy na Lotnisku Chopina. - Pogoda nie pozwalała na bezpieczne lądowanie. Samolot zawrócił i wylądował bezpiecznie i bez przeszkód w Warszawie - poinformował Piotr Rudzki z Lotniska Chopina. Rejs został odwołany.

Jak dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl, samolot to Embraer E190. Nie mógł lądować w Sarajewie z powodu mgły. - Piloci krążyli, czekając na poprawę pogody. Przed odlotem zdecydowali się na podejście, na wysokości 500 metrów przerwali lądowanie i wrócili do Warszawy - podał reporter.

Jak wyjaśnił zasięg tego samolotu to 3,5 tysiąca kilometrów przy pełnych zbiornikach paliwa. - Trasa w linii prostej z Warszawy do Sarajewa to około 1000 kilometrów, a lot trwa niecałe dwie godziny- dodał reporter. Samolot miał więc wystarczająco dużo paliwa na powrót.

- W przypadku każdego lotu, zaplanowane jest lotnisko zapasowe, na którym może wylądować samolot w razie problemów w porcie docelowym. W przypadku lotów do Warszawy najczęściej jest to Łódź, Kraków lub Poznań. Co ciekawe w przypadku lotu z Warszawy do Sarajewa zdecydowano się na powrót do stolicy - dodał.