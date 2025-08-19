Pożar na podziemnym parkingu. Płonęło auto elektryczne

Co z dofinansowaniem do aut elektrycznych? (wideo archiwlane) Źródło: TVN Turbo

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do pożaru doszło w piątek, 15 sierpnia. Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze samochodu elektrycznego w garażu podziemnym wielorodzinnego budynku przy ulicy Przy Torach 3. Na miejsce skierowano osiem zastępów straży pożarnej.

"Po dotarciu na miejsce okazało się, że pożarem objęty został elektryczny volkswagen ID.4 na poziomie -2. Ogień, który objął tylną część pojazdu, zaczął przenosić się na sąsiednie auto - bmw X1 . Cały poziom garażu był silnie zadymiony" - opisuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie we wpisie na Facebooku.

Pożar auta na podziemnym parkingu we Włochach Pożar auta na podziemnym parkingu we Włochach Źródło: KM PSP m.st. Warszawy Pożar auta na podziemnym parkingu we Włochach Źródło: KM PSP m.st. Warszawy Pożar auta na podziemnym parkingu we Włochach Źródło: KM PSP m.st. Warszawy

Ugasili auto, schłodzili baterię

Strażacy zajęli się ugaszeniem płonącego pojazdu oraz zabezpieczeniem terenu. Do gaszenia ognia użyli jednego prądu wody. Po opanowaniu sytuacji, konieczne było jeszcze schłodzenie baterii samochodu oraz monitorowanie jej temperatury. Po godzinie okazało się, że nie nagrzewa się ponownie.

"Funkcjonariusze sprawdzili również kondygnacje naziemne budynku, aby upewnić się, że dym nie przedostał się do mieszkań i nie zagraża mieszkańcom" - zaznaczają strażacy we wpisie.

Po zakończeniu akcji gaśniczej strażacy zajęli się usunięciem zniszczonego pojazdu z podziemnego garażu. Wykorzystali w tym celu specjalne rolki, ułatwiające przemieszczanie wraku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD