15 cudzoziemców z odmową wjazdu do Polski

W miniony weekend funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie odmówili wjazdu na terytorium Polski 15 cudzoziemcom. Nie spełniali oni warunków co do przekroczenia granicy. Wśród niezaakceptowanych podróżnych znaleźli dwaj obywatele Pakistanu, którzy podczas odprawy posłużyli zarówno sfałszowanymi, jak i należącymi do innych osób dokumentami.