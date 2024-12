Wybuch walizki na warszawskim lotnisku, w niej suchy lód i komórki płuc chomika. Właściciel bagażu z zarzutem

Do incydentu doszło na początku października . W godzinach nocnych, w sortowni bagażu na terenie portu lotniczego na Okęciu wybuchła jedna z walizek.

- W bagażu jednego z pasażerów podróżujących do Wiednia nastąpiło rozszczelnienie hermetycznie zamkniętego pojemnika, w wyniku którego doszło do zniszczenia walizki - elementów zapięcia - powiedziała nam wówczas rzeczniczka prasowa Lotniska Chopina Anna Dermont.

Wybuch zniszczył walizkę i uszkodził regał w sortowni

W poniedziałek Radio ZET poinformowało, że dotarło do nagrania na którym zarejestrowano incydent. Z relacji rozgłośni wynika, że nie było to niegroźne rozszczelnienie walizki. Miało dojść do wybuchu, który zniszczył bagaż i uszkodził regał sortowni.