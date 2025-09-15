Akcja na lotnisku. Zatrzymano dwóch mężczyzn poszukiwanych przez Interpol

Straż graniczna zatrzymała Polaka i obywatela Turkmenistanu podejrzanych o handel ludźmi Źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zatrzymali dwóch mężczyzn poszukiwanych czerwoną notą Interpolu.

Nielegalna migracja, kradzieże i oszustwa

Pierwsze zatrzymanie miało miejsce w piątek, 12 września br. "23-letni obywatel Ukrainy przyleciał do Warszawy z Frankfurtu. Był on poszukiwany przez władze Ukrainy za organizowanie nielegalnej migracji" - poinformowała w poniedziałek mjr SG Dagmara Bielec, rzecznik Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Do kolejnej akcji Funkcjonariuszy Straży Granicznej na Lotnisku Chopina doszło dzień później - 13 września, zatrzymany został 54-letni obywatel Szwecji, który przyleciał do Warszawy z Göteborga. "Mężczyzna figurował w bazach Interpolu jako osoba poszukiwana przez władze Boliwii za kradzieże i oszustwa" - wyjaśniła mjr SG Bielec.

Po zakończeniu czynności w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, zatrzymani decyzją sądu trafili do aresztu śledczego na okres 7 dni. Dodatkowo, wobec obywatela Ukrainy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.