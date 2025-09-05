Logo TVN Warszawa
Warszawa
Wilanów

Zbadali drewnianą konstrukcję z dna Wisły. "Kilka ciekawych spostrzeżeń"

Drewniana konstrukcja w Wiśle, Warszawa
Wisła w rejonie mostu Południowego - stan rzeki 1 września
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Są pierwsze ustalenia w sprawie drewnianej konstrukcji odnalezionej na dnie Wisły w rejonie mostu Południowego. Według badaczy, to jedna z wiślanych łodzi, pochodząca prawdopodobnie z XV lub XVI wieku. W weekend planowane są kolejne oględziny znaleziska.

O odkryciu dokonanym przez naszego czytelnika informowaliśmy w we wtorek. Pan Marek opisał, że na odsłoniętym fragmencie dna Wisły w rejonie mostu Południowego leży kilkumetrowa, drewniana konstrukcja. - Z daleka widać było, że nie jest to drzewo - mówił mężczyzna. - Wygląda jak burta, zbita starymi, kutymi gwoździami - dodał.

Mężczyzna ocenił, że to "element wielkiej konstrukcji". Przypuszczał, że mogła ona być dawną łodzią.

Łódź sprzed pięciu lub sześciu wieków

Informacja o jego znalezisku trafiła do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków w stołecznym ratuszu. Urzędnicy poinformowali nas w piątek, że odbyły się już pierwsze oględziny obiektu. We wtorek przeprowadzili je członkowie grupy Milion Explorers Team w towarzystwie ekspertów z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego - Piotra Prejsa i Arturem Brzóski.

"Pierwsze rozeznanie przyniosło kilka ciekawych spostrzeżeń: jest to jedna z łodzi wiślanych, jej wstępne datowanie to XV - XVI wiek" - przekazał Wydział Prasowy.

Jak zaznaczyli urzędnicy, odnaleziona łódź "jest dość nietypowa jak na wody wiślane".

W weekend planowane są dalsze badania. Ratusz zapowiada, że wezmą w nich udział kolejni eksperci, zostanie także wykorzystany specjalistyczny sprzęt.

Drewniana konstrukcja w Wiśle
Drewniana konstrukcja w Wiśle, Warszawa
Drewniana konstrukcja w Wiśle, Warszawa
Źródło: Marek/Kontakt24
Drewniana konstrukcja w Wiśle, Warszawa
Drewniana konstrukcja w Wiśle, Warszawa
Źródło: Marek/Kontakt24
Drewniana konstrukcja w Wiśle, Warszawa
Drewniana konstrukcja w Wiśle, Warszawa
Źródło: Marek/Kontakt24
Drewniana konstrukcja w Wiśle, Warszawa
Drewniana konstrukcja w Wiśle, Warszawa
Źródło: Marek/Kontakt24
Drewniana konstrukcja w Wiśle, Warszawa
Drewniana konstrukcja w Wiśle, Warszawa
Źródło: Marek/Kontakt24

Rekordowo niski stan Wisły

Wisła na przełomie sierpnia i września osiągnęła rekordowo niski stan na warszawskim odcinku. Wskazują na to pomiary prowadzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przy stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary. W ostatnich dniach poziom wody spadł w tym rejonie do pięciu centymetrów. To najniższa w historii pomiarów wartość, jaka pojawiła się na wodomierzu.

Drewniana konstrukcja w Wiśle, Warszawa
Wisła odsłoniła element drewnianej konstrukcji. "Wygląda jak burta"
Niski poziom wody w Wiśle
Wodowskaz na Wiśle pokazał sześć centymetrów. Co, jeśli pokaże zero?
Bóbr podczas kąpieli w Wiśle
Bóbr w Wiśle przy bulwarach. "Rzeka im sprzyja"
Śródmieście
Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Marek/Kontakt24

WisłaArcheologiaHistoria
