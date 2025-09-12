Wojsko szuka drona w Wesołej

Szef MON o poszukiwaniach drona w Wesołej Źródło: TVN24

- Jeśli chodzi o poszukiwania w Wesołej, został uruchomiony WOT. To są informacje, które zostały do nas przekazane. Weryfikujemy, na razie nie ma informacji o związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej pomiędzy 9 a 10 (września), ale wszystko, jak zawsze, precyzyjnie i transparentnie będzie zweryfikowane - zapewnił w piątek po południu podczas konferencji prasowej wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, gdy dziennikarze zapytali go o poszukiwania drona prowadzone w Wesołej.

Drony nad Polską

Premier Donald Tusk poinformował w środę, że w nocy namierzono 19 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Zestrzelono te, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie. Dotychczas znaleziono szczątki 17 dronów.

Przed godziną 4 w nocy z 9 na 10 września Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat, w którym podało, że "w trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron".

Drony znaleziono między innymi w województwie mazowieckim: w Nowym Mieście nad Pilicą w powiecie grójeckim oraz na terenie gminy Korytnica, między miejscowościami Rabiany i Sewerynów w powiecie węgrowskim.

Śledztwo "w sprawie przekroczenia wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia przez niezidentyfikowane obiekty latające, które pojawiły się nad Polską" wszczęła Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

