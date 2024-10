Pożar domu w Wawrze. W środku były cztery osoby i pies

"Po dotarciu na miejsce zobaczyli, że dach budynku płonie, a ogień bardzo szybko się rozprzestrzenia, budynek w dużej części był drewniany. Patrolowcy przeskoczyli przez ogrodzenie i od razu chcieli dostać się do środka, by ratować mieszkańców. Nikt nie otwierał i nie odpowiadał na ich pukanie do drzwi i okien, policjanci nie byli też w stanie wyważyć drzwi. W końcu otworzyła je wyrwana ze snu starsza pani" - zrelacjonowała podinspektor Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.