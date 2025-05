Skrzyżowanie ulic Puławskiej, Jagielskiej i Drumli Źródło: ZDM

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie szuka firmy, która przebuduje skrzyżowanie Puławskiej, Jagielskiej i Drumli na Ursynowie. Powstanie w tym miejscu nowe przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym. Na zmianach zyskają też kierowcy.

Ursynowskie skrzyżowanie składającej się z kilku pasów ruchu Puławskiej oraz spokojnych, osiedlowych uliczek Jagielskiej i Drumli jest wyjątkowo niewygodne dla pieszych i rowerzystów. Aby przedostać się na drugą stronę tej pierwszej trzeba nadkładać drogi do przejść dla pieszych, które znajdują się 250 metrów (w stronę Mokotowa) oraz 450 metrów (w kierunku Piaseczna) od skrzyżowania. Alternatywą, niezbyt atrakcyjną, jest wspinaczka na kładkę. To wkrótce się zmieni. Miejscy drogowcy zaplanowali wytyczenie w tym miejscu zebry oraz przejazdu rowerowego.

Planowane zmiany obejmą czekają też pasażerów autobusów. Perony przystanków autobusowych zostaną wydłużone. Przystanek w kierunku centrum zostanie przesunięty za skrzyżowanie.

Zmiany dla kierowców

Na przebudowie skrzyżowania skorzystają też kierowcy. "Obecnie skrzyżowanie jest ślepe – nie ma możliwości przejechania przez Puławską w żadnym z kierunków. Zmiana będzie więc diametralna. Przede wszystkim powstanie pas do skrętu w lewo w ul. Jagielską. Dziś kierowcy jadący w ten rejon Dąbrówki muszą zawracać przy Karczunkowskiej dodatkowo obciążając to skrzyżowanie. Również wyjazd z ulic podporządkowanych będzie łatwiejszy – zarówno z Jagielskiej jak i z Drumli będzie można pojechać prosto i w lewo" - wyjaśnia ZDM.

"W ostatecznym projekcie zdecydowaliśmy nie wyznaczać pasa do skrętu w lewo w ul. Drumli w kierunku zachodnim – jest to spowodowane przede wszystkim brakiem możliwości poszerzenia jezdni wschodniej ul. Puławskiej, co wynika z ograniczonej przestrzeni między sąsiednimi jezdniami. Przeprowadzone pomiary wykazały też potencjalnie znikome natężenie ruchu na tej relacji" - dodają miejscy drogowcy.

Nowa zieleń

W ramach przebudowy pojawi się nowa zieleń: łącznie 380 mkw. krzewów – m.in. irgi błyszczącej, tawuły brzozolistnej czy tawuły japońskiej. "Podczas wykonywania projektu zinwentaryzowaliśmy łącznie 38 drzew. Dwa z nich – lipa i lipa drobnolistna, kolidują z planowanymi pracami. Są to młode okazy, w związku z czym będziemy chcieli przesadzić je w inne miejsce" - zastrzega ZDM.

Na oferty w przetargu ZDM czeka do 15 maja. "Jeżeli przetarg uda się rozstrzygnąć, to wykonawca będzie miał 120 dni na realizację powierzonych mu prac" - podsumowują drogowcy.

Budowa zbiornika retencyjnego na Złotej Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl