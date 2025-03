W mieszkaniu namiot z uprawą marihuany. Kolejne "skarby" w skrzynce na listy

Narkotyki zabezpieczone przez policję Źródło: KRP II Warszawa

Policjanci z warszawskiego Ursynowa zatrzymali dwóch braci podejrzanych o posiadanie środków odurzających. Narkotyki znaleźli w namiocie rozstawionym w mieszkaniu oraz kuchennej szafce. Okazało się, że były także ukryte w skrzynce na listy.

Policjanci wpadli na trop osoby, która miała uprawiać marihuanę. Ustalenia doprowadziły ich do jednego z mieszkań w Piasecznie. Po przybyciu na miejsce w lokalu zastali 20-letniego mężczyznę.

"Policjanci w wyniku przeszukania znaleźli w mieszkaniu namiot służący do uprawy marihuany z profesjonalnym oświetleniem, wentylatorem oraz wiatrakiem. Dodatkowo w jednej z szafek kuchennych ukryte było zawiniątko z folii aluminiowej z zawartością, jak się później okazało, marihuany" - poinformowała asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Jak dodała, obecny w lokalu mężczyzna potwierdził policjantom, że wszystko jest własnością jego 31-letniego brata.

Namiot służący do uprawy marihuany Źródło: KRP II Warszawa

Narkotyki były też w skrzynce

To jednak nie był koniec działań funkcjonariuszy. Wychodząc z lokalu, na klatce schodowej poczuli charakterystyczny zapach. "Okazało się, że jeden z braci, trzymał 'swoje skarby' również w skrzynce na listy" - dodała Haberska. 31-latek i jego młodszy brat, zostali zatrzymani.

Dalsze ustalenia i zgromadzony materiał dowodowy wykazały, że to 31-latek jest właścicielem substancji. To jemu kolejnego dnia przedstawiony został zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych o łącznej wadze ponad 140 gramów. Może mu grozić kara do 10 lat więzienia.

Prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu wobec mężczyzny policyjnego dozoru. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.

Policjant z zatrzymanym mężczyzną Źródło: KRP II Warszawa

